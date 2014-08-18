巴基斯坦反对党鼓动数十万民众上街静坐 要求总理下台
此次游行源于反对党对巴政府的不满。去年5月，谢里夫领导穆斯林联盟(谢里夫派)在国民议会选举中以明显优势获胜，成为议会第一大党并成功组阁。一年后，正义运动党指责谢里夫操纵大选，要求他辞职。14日是巴基斯坦独立日，巴正义运动党和人民运动党集结数万名支持者，从巴东部城市拉合尔出发，进行游行抗议，15日晚抵达首都伊斯兰堡，在市区静坐抗议。 正义运动党和人民运动党同为反对党，其首领也有一定传奇色彩。正义运动党领袖伊姆兰•汗是巴前板球明星，在年轻人中有一定影响力，其政治势力主要集中在巴西北部的开伯尔-普什图省，2013年与穆斯林联盟(谢里夫派)和人民党一起，被视为角逐大选的三股主要势力。人民运动党的领袖卡德里，是一名加拿大籍宗教人士，2013年1月发动百万人大游行，要求解散议会、清除腐败，给政府带来不小压力。这两个人虽然没有正式结成联盟，但诉求相似。伊姆兰•汗16日再次要求谢里夫辞职，重新举行大选;卡德里要求谢里夫下台，解散政府，他16日晚向政府下48小时"最后通牒"，如果要求在期限内得不到满足，其支持者可能失控。 此外，人民运动党近期还向法院提出申请，对拉合尔6月17日发生的一起反政府抗议者与警察的冲突事件进行调查，该事件造成至少14人死亡、84人受伤。巴基斯坦旁遮普省首府拉合尔一法院16日听取人民运动党提交的案情汇报后，下令立案调查这起涉及22人的谋杀案，涉案人员包括总理谢里夫和其胞弟--旁遮普省首席部长沙赫巴兹•谢里夫，以及一些警察和政府官员。 巴政府高度重视此次游行示威，政府封锁了进入伊斯兰堡的各主要路口，伊斯兰堡目前全城戒备，多地堆起集装箱，并征调部署大量警力，防止极端事件发生。总理谢里夫发表讲话，拒绝辞职，称现政府将按宪法要求完成任期，并提议反对党通过对话解决分歧。谢里夫还承诺，政府将请3名大法官组成委员会，彻查大选是否存在舞弊行为。报道称，谢里夫近期加强了与陆军参谋长拉希勒•谢里夫的联系，显示政府与军方"团结一心"。16日，谢里夫与旁遮普省首席部长就局势举行会谈，一名不愿透露姓名的穆斯林联盟(谢里夫派)官员透露，谢里夫决定18日观察游行情况，再组成一个相关的政府委员会。 巴基斯坦政客有街头政治传统，这也是谢里夫领导的政府成立14个月以来，面临的一次最严峻挑战。反对派利用游行，更像一场政治博弈，尽量获取谈判筹码，从政府手中夺取权力。巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈利德•拉赫曼告诉《环球时报》记者，巴政府应采用不同策略应对这两股势力，卡德里在巴国内并非广受欢迎，正义运动党的民意基础更广泛;两党诉求也有区别，正义运动党要求对现行体制进行改革，人民运动党则要求推翻这一体制，更像闹革命。巴政府如不及时采取有效措施，两个党可能合成一股力量。