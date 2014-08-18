巴基斯坦反对党鼓动数十万民众上街静坐 要求总理下台

哈通社阿斯塔纳8月18日电，据人民网报道，17日，由巴基斯坦反对党正义运动党和人民运动党发起的大游行进入第四天。此次游行号称有数十万人参加，但《环球时报》记者近几日走上伊斯兰堡街头，发现生活区依旧平静，一些店铺照常营业，只是街头少了一些车辆，多了不少警察，在特定区域，一些游行者支起帐篷，并举着正义运动党的旗帜呼喊，声势并没有想象的浩大。

此次游行源于反对党对巴政府的不满。去年5月，谢里夫领导穆斯林联盟(谢里夫派)在国民议会选举中以明显优势获胜，成为议会第一大党并成功组阁。一年后，正义运动党指责谢里夫操纵大选，要求他辞职。14日是巴基斯坦独立日，巴正义运动党和人民运动党集结数万名支持者，从巴东部城市拉合尔出发，进行游行抗议，15日晚抵达首都伊斯兰堡，在市区静坐抗议。 正义运动党和人民运动党同为反对党，其首领也有一定传奇色彩。正义运动党领袖伊姆兰•汗是巴前板球明星，在年轻人中有一定影响力，其政治势力主要集中在巴西北部的开伯尔-普什图省，2013年与穆斯林联盟(谢里夫派)和人民党一起，被视为角逐大选的三股主要势力。人民运动党的领袖卡德里，是一名加拿大籍宗教人士，2013年1月发动百万人大游行，要求解散议会、清除腐败，给政府带来不小压力。这两个人虽然没有正式结成联盟，但诉求相似。伊姆兰•汗16日再次要求谢里夫辞职，重新举行大选;卡德里要求谢里夫下台，解散政府，他16日晚向政府下48小时"最后通牒"，如果要求在期限内得不到满足，其支持者可能失控。 此外，人民运动党近期还向法院提出申请，对拉合尔6月17日发生的一起反政府抗议者与警察的冲突事件进行调查，该事件造成至少14人死亡、84人受伤。巴基斯坦旁遮普省首府拉合尔一法院16日听取人民运动党提交的案情汇报后，下令立案调查这起涉及22人的谋杀案，涉案人员包括总理谢里夫和其胞弟--旁遮普省首席部长沙赫巴兹•谢里夫，以及一些警察和政府官员。 巴政府高度重视此次游行示威，政府封锁了进入伊斯兰堡的各主要路口，伊斯兰堡目前全城戒备，多地堆起集装箱，并征调部署大量警力，防止极端事件发生。总理谢里夫发表讲话，拒绝辞职，称现政府将按宪法要求完成任期，并提议反对党通过对话解决分歧。谢里夫还承诺，政府将请3名大法官组成委员会，彻查大选是否存在舞弊行为。报道称，谢里夫近期加强了与陆军参谋长拉希勒•谢里夫的联系，显示政府与军方"团结一心"。16日，谢里夫与旁遮普省首席部长就局势举行会谈，一名不愿透露姓名的穆斯林联盟(谢里夫派)官员透露，谢里夫决定18日观察游行情况，再组成一个相关的政府委员会。 巴基斯坦政客有街头政治传统，这也是谢里夫领导的政府成立14个月以来，面临的一次最严峻挑战。反对派利用游行，更像一场政治博弈，尽量获取谈判筹码，从政府手中夺取权力。巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈利德•拉赫曼告诉《环球时报》记者，巴政府应采用不同策略应对这两股势力，卡德里在巴国内并非广受欢迎，正义运动党的民意基础更广泛;两党诉求也有区别，正义运动党要求对现行体制进行改革，人民运动党则要求推翻这一体制，更像闹革命。巴政府如不及时采取有效措施，两个党可能合成一股力量。