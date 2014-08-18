中国驻塔吉克斯坦大使：“丝绸之路经济带”成为中国与中亚合作的新动力

哈通社阿斯塔纳8月18电，据经济日报报道，中国驻塔吉克斯坦大使范先荣近日接受《经济日报》记者专访时指出，中国国家主席习近平提出建设"丝绸之路经济带"的倡议，是加强中国与中亚经济合作的新动力，实施这一伟大构想，将使中国与中亚的合作关系提高到一个新水平，再上一个新台阶。

范先荣说，2000多年前的古丝绸之路，曾经为发展中国与中亚的传统友谊、经济繁荣和文化交流作出了重要贡献。人们热切期盼古老的丝绸之路焕发出新的生机，造福于沿线各国人民，习近平主席正是顺应这一时代要求，提出了建设"丝绸之路经济带"的重大倡议，并得到了所有中亚国家的响应和支持。塔吉克斯坦外交部和各界人士纷纷表示，赞成并支持建设"丝绸之路经济带"的倡议，认为这是复兴古丝绸之路的重大历史性举措。塔吉克斯坦总统拉赫蒙在出席今年上海"亚信"峰会时再次向习近平表示，塔政府支持建设"丝绸之路经济带"的倡议。可以说，中亚国家是真心支持建设"丝绸之路经济带"的，这不仅将极大地促进沿线国家的经济发展和贸易联系，同时也为进一步加强和巩固本地区和平稳定提供了新的历史机遇。中亚国家对"丝绸之路经济带"建设充满了期待。 范先荣说，一年来的实际情况表明，建设"丝绸之路经济带"的倡议进一步激活了中国与中亚国家的经贸关系，极大地推动了务实合作的深入发展。"丝绸之路经济带"倡议的作用已开始显现出来，沿线国家的合作热情和积极性更高了，投资合作的规模扩大了，经济联系变得更加活跃了。今年，来塔吉克斯坦考察的中国公司和团组明显增多，他们是带着如何参与"丝绸之路经济带"建设的目的，深入了解当地情况、探索合作途径、寻找投资项目。不仅中国公司如此，中亚国家参与"丝绸之路经济带"建设的积极性也调动起来了，他们对建设"丝绸之路经济带"的意义和作用有了深入的认识，并寄予厚望。 范先荣以中塔合作为例，证明"丝绸之路经济带"倡议一年来推动中塔务实合作快速发展。目前，中塔已合作建成投产了一批生产性大项目，使"丝绸之路经济带"建设取得实际成果。在道路基础设施建设方面，中国公司帮助塔修建了3条国家级主干公路，打通了隧道，大大改善了塔的运输条件。塔总统称赞说，中国帮助打通了隧道，使塔真正实现了国家统一。中国在塔投资领域也取得重大进展，如中方投资3亿美元，在塔丹加拉自由经济区建设120万吨的炼油厂，将填补塔无炼油厂的空白。又如中方投资建设的金矿，将使塔黄金产量提高到3吨。中国公司在塔新建的年产120万吨华新亚湾水泥厂，一举改变了塔水泥进口的局面，为塔节省了大量外汇。在能源领域，中国帮助塔修建了热电厂、"南北"输变电线，很大程度上缓解了塔电力紧张的困难;中国-中亚D线管道建设方面，塔政府第一个正式批准并成立了以副总理为首的协调委员会。人文领域合作也十分活跃，在塔首都开办的孔子学院满足了越来越多青年人学习汉语的需求。塔还将在北部地区开办第二所孔子学院;8月初，塔派出200名中学生到中国参加夏令营活动;中国政府大大增加了向塔提供的奖学金。据范先荣介绍，为配合习主席提出建设"丝绸之路经济带"倡议一周年，中国使馆正筹划9月份在塔举办大型中塔商务论坛，邀请有实力和在中塔合作中做出成绩的公司和企业家参加，以进一步推动"丝绸之路经济带"建设加速实施。 范先荣最后说，中国与中亚携手共建"丝绸之路经济带"是时代的要求，是共同的期望，这一进程不可逆转。今后的合作前景会更好、水平会更高、规模会更大、领域会更宽、投资会更多。有理由相信，随着"丝绸之路经济带"建设的稳步推进，中国与中亚的经济合作一定会迎来新的高潮，并结出累累硕果。