甘肃特色商品展在白俄罗斯举行

哈通社阿斯塔纳电，据新华网消息，中国甘肃特色商品展18日至20日在白俄罗斯首都明斯克市举行。共有来自甘肃省的50家企业参展，展品涉及轻工、食品、医药、机械制造等领域。

在18日的展览开幕式上，白俄罗斯副总理托济克表示，中国是白俄罗斯的战略伙伴，双边务实合作不断加强，地方合作日益扩大，白方对与中方开展合作寄予厚望，欢迎更多中方企业家来白投资。 中国驻白俄罗斯大使崔启明表示，近年来，中白关系全面快速发展，两国经贸合作成果突出。此次展览将促进甘肃省对白务实合作，深化中白地方合作，希望双方企业家充分利用好这一平台，不断挖掘合作潜力。 记者在展览现场看到，在甘肃庆阳香囊刺绣展台前，当地民众对带有浓厚民间特色的刺绣工艺品爱不释手；在甘肃一家节能科技企业展台前，当地企业界对太阳能及风能路灯等照明技术十分感兴趣，并希望在这方面合作建立公司。 此次中国甘肃特色商品展在明斯克的展览闭幕后，21日至22日还将在白俄罗斯西北部城市格罗德诺市再举行两天展览。展览吸引了来自白俄罗斯、俄罗斯、意大利、立陶宛、波兰的企业家前来参观和洽谈业务。