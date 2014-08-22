哈通社阿斯塔纳8月22日电，由哈萨克斯坦外交部与中国驻哈萨克斯坦大使馆组织的 "丝绸之路"驻哈外交使节乒乓球赛今日在阿斯塔纳市"Alau"体育馆开赛。15个驻哈大使馆和20多支阿斯塔纳本地团队参加了本次比赛，参赛人员共分14个小组进行循环赛。

哈外长伊德里索夫说："很高兴各位能参加本次活动。近年来，哈萨克斯坦政府对体育的关注度逐年提高，在建立许多大型体育场馆的同时，也多次承办了国际赛事。众所周知2017年冬季大运会将在我国举行，我们还在积极申办2022年冬奥会。体育可以拉近人与人之间的距离，因此，今天我们在此秉着促进彼此交流、增强各国友谊的目的举办了本次活动。" 中国驻哈大使乐玉成先生说："我们组织本次活动的主要目的在于宣传健康的生活方式，促进在阿斯塔纳的各国使节相互沟通，增进彼此了解。冬季我们会上山滑雪，夏季则进行足球比赛，乒乓球在中国很受欢迎，近年来各国逐渐兴起‘乒乓热'，因此，我相信今天的比赛将会非常激烈，非常有趣。" 在首场比赛中，哈萨克斯坦外长伊德里索夫与乐玉成大使展开较量，最终伊德里索夫外长以两球优势"小胜"乐玉成大使。