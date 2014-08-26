美国制造业竞争力下降 问题何在？

哈通社阿斯塔纳8月26日电，据华尔街日报报道，美国页岩气热潮令人们对能源成本下降将在一定程度上推动美国制造业复兴报以希望。但相对于亚洲和欧洲企业而言，美国制造业的竞争力依然在下降。

问题主要在于钢铁、卡车、汽车部件、工业机械和家具行业。

今年上半年，美国的商品贸易逆差次上年同期的3,546.4亿美元扩大至3,715.9亿美元；上半年的进口增长3.3%，出口增长2.6%；不包括汽油和煤炭的制成品出口仅增长0.8%，远低于2013年2.1%的增幅。

如果出口无法实现可持续的强劲增长，美国的工厂就不太可能实现一些专家人士预测的那种复苏。但那样的增长很难实现，因为中国和其他国家纷纷采取激进的出口战略，同时美国因生产向海外转移而丧失了生产技能和供应商。中国并非唯一在这方面获胜的国家。今年上半年，美国与欧元区三个最大成员国（德国、法国和意大利）的贸易逆差均有所扩大。

一些经济学家认为，美国的国际贸易竞争力增强只是时间问题。IHS的经济学家蒙哥马利(Mike Montgomery)称，较低的能源成本、不断缩小的薪资差距和其他因素产生了一种缓慢的效应，只是这种效应目前尚未在贸易差额中体现出来。

而钢材和工业机械的进口在很多情况下是投资于美国的制造业基础，这将提振美国的能源行业和工厂，从多个方面帮助刺激未来的出口。

世界贸易信息服务股份公司(Global Trade Information Services)的数据显示，虽然在过去10年中，美国的制成品贸易逆差有所扩大，去年达到4,690亿美元，但同期的出口增长90%，进口增幅为70%。

在一些方面，美国制造商在提振出口方面应该领先全球。

随着水力压裂技术和其他技术使得大量页岩油气被开采出来，美国的能源成本正在下降。利用天然气发电的电力公司的电价正在下调。国际能源署(International Energy Agency)数据显示，德国工业用户支付的电价是美国同行的2.4倍。

美国薪资水平稳定，而中国薪资水平大幅上升，这使得美国与中国这一最大经济对手间的薪资差距在收窄。波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)称，加上航运、库存和其他成本，一些商品在美国的生产成本与在中国的生产成本大致相当。

四年前，白宫计划在未来五年内将美国出口提高一倍。这意味着今年美国的出口目标是3.16万亿美元。然而调研公司IHS Inc.预测，今年美国的出口额将为2.34万亿美元，明年将为2.51万亿美元。

美国商务部指出，部分原因是全球经济出现意外重大不利因素，而宏观因素在美国的掌控之外，不过这意味着美国还有更多工作要做。美国商务部称，将向中小企业提供信息，为其创造出口机会，同时还将采取其他一些扶持措施。

能源是美国贸易前景中的亮点。IHS表示，随着新厂投产，预计石化产品出口将在2016年开始迅速增长，到2019年石化产品出口将从今年的260亿美元增加至370亿美元。这将有助于提振美国贸易，但不会推动商品贸易逆差显著收窄。去年美国商品贸易逆差达7,020亿美元。





美国制造商竞争力下降的具体原因取决于其究竟是生产什么种类的产品。电子商品的生产已经迁移到海外，所以美国甚至没有参与到智能手机和电视机等电子商品生产领域的竞争中。过去十年来，商用卡车生产商纷纷将生产基地迁到墨西哥，而且它们找不到搬回来的理由。

Navistar International Corp.首席营运长阿伦(Jack Allen)说：墨西哥的劳动力成本低廉无疑是原因之一，但那里也有高技能及高学历的劳动力，公司与当地工会和政府的合作情况也不错。

钢铁产能不足是贸易逆差扩大的一大原因。钢铁厂在衰退期大幅削减了产能和原材料供应，以至于现在无法跟上需求增长的步伐。据美国钢铁协会(American Iron and Steel Institute)的数据，去年美国钢铁产量为9,500万吨，需求量为1.07亿吨。

钢铁生产商Steel Dynamics Inc.首席执行长米利特(Mark Millett)称，在发达经济体中，美国是唯一钢铁供应不足的国家。

当北达科他州的巴肯页岩油田(Bakken Shale)和其他油田需要液压钢管时，它们的供应商只能到海外去购买。货架以及其他钢制产品的生产商（比如汽车、建筑工地）也需要进口钢铁。今年上半年，美国钢铁进口量增加了37.5%，达到2,190万吨。

美国本土钢管生产商的生意正在被进口商抢走。

由于市场份额流失，TMK Ipsco近期关停了肯塔基的一家钢管厂，缩短了其他工厂的工作时间。该公司首席执行长米奇(David Mitch)说，政府补贴使得一些海外竞争对手的产品价格比TMK Ipsco便宜20%。TMK Ipsco是俄罗斯企业OAO TMK的子公司。

出于类似原因，U.S. Steel Corp.在宾夕法尼亚州麦基斯波特(McKeesport)和德克萨斯州贝尔维尔(Bellville)的钢管生产厂也已经停产，导致260人被裁员。

未来或许会有一些转机。美国国际贸易委员会(U.S. International Trade Commission, 简称ITC)上周裁定，从韩国和另外五国进口的油管价格低于合理价格，应当被征收反倾销关税。

至于那些增加产量的钢铁厂商，它们通常也是从国外进口原料。

位于北卡罗来纳州夏洛特的钢铁生产商Nucor Corp.的首席执行长费里拉(John Ferriola)说，由于公司增产，今年上半年把生铁进口量提高了10%。总的来看，上半年美国生铁进口量增加了28%，达到240万吨，其中大部分进口自俄罗斯。

上半年工业机械的贸易逆差也呈扩大之势。

为医疗、航天和能源设备行业生产零部件的AccuRounds Inc.的首席执行长陶马希(Michael Tamasi)说，过去18个月该公司在数控机械上投入了超过200万美元。这些用于金属铸造的机械全部产于亚洲。

在卡车行业，尽管美国的卡车需求持续增长，但满足这些需求的大部分是墨西哥等国生产的汽车。今年上半年，美国的商用卡车进口量增加36%。Power Systems Research称，墨西哥去年的商用卡车产量297,229辆，较2010年增长68%。

十年前，Navistar几乎所有的重型卡车都是在安大略查塔姆(Chatham)或德克萨斯州加兰(Garland)组装的。但这家位于伊利诺伊州莱尔(Lisle)的公司关闭了这两个生产基地，现在该公司的大部分重型卡车在墨西哥蒙特雷附近的埃斯科韦多(Escobedo)生产。该公司首席营运长艾伦表示，该公司的供应基地大多已经迁往墨西哥或美国西南部地区。埃斯科韦多距离德克萨斯州拉雷多(Laredo) 150英里（约合241公里），通有高速公路。Navistar也在俄亥俄州斯普林菲尔德(Springfield)生产商用卡车。

几年前，采矿业使用的大型卡车是美国的出口亮点，但随着矿业衰落，这种卡车的销量也大幅下降。预计今年卡特彼勒公司(Caterpillar Inc.)的大型采矿卡车（像小房子那样大）的销量较2012年高峰时下降80%左右。总部位于伊利诺伊州皮奥里亚(Peoria)的卡特彼勒公司发言人称，该公司已经准备好在市场改善时满足客户需求。

不过，未来几年，至少有一家长期进口商有希望获得更多来自美国国内的供应。

Sim-Tex LP总裁希安纳(Chuck Scianna)称，他的公司每年向分销商供应50万吨钢材，其中大约95%来自进口。这些分销商将这些钢铁出售给石油和天然气公司。

但情况也并非一直如此。在矿业衰落前，这家总部位于德克萨斯州沃勒(Waller)的批发商主要依靠美国国内的供应。希安纳表示，受环境规定限制，现在在美国建设高炉和不同种类的炼钢厂并不容易。

不过，随着未来几年数十亿美元投入新工厂的建设，行业形势将再次发生转变。

希安纳称，总部位于奥地利的Benteler Steel & Tube将在路易斯安那州什里夫波特(Shreveport)建设一家工厂，他计划分销该工厂生产的钢管。他表示，该工厂将于明年开业，并将使Sim-Tex的钢材进口比例降至80%。

希安纳表示，如果到全世界看看并与人们交谈，就会发现美国现在是钢材的新兴市场。

