哈纳特∙斯拉木个人网站近期将成立

哈通社阿拉木图8月29日电，哈萨克斯坦职业拳击选手哈纳特∙斯拉木的拳击迷们近期可登陆的哈纳特个人网站Kanatislam.com 观看其比赛图片、视频片段，了解其比赛计划等详细信息。

据网站编辑拜力克∙苏力坦说："目前很多拳击迷们不能及时了解哈纳特比赛情况，网上高质量的图片和视频也非常少，因此我们为了弥补该遗憾创办了Kanatislam.com网站，关于创办网站我们与哈纳特的个人、经纪人尼尔森∙洛佩兹都进行了交谈，得到了他们的支持。我们会与哈纳特的团队保持紧密联系，洛佩兹会第一时间向我们传达有关哈纳特赛事的消息，网站将不间断更新，比如说哈纳特在美国的比赛在白天的话，那么由于时差我们会是半夜，但我们还是会在及时上传赛事资料。" 苏力坦表示，该网站的创办主要目的在与向世界推广哈萨克斯坦著名拳击明星。 拜力克∙苏力坦说："我们为网站选择域名时使用了com而不是kz的目的在于将哈纳特推向世界，而不是仅限于哈萨克斯坦本土。我们想为向世界推广哈纳特尽一点点微薄之力，哈纳特的胜利是我们国家的荣誉，哈纳特是我们民族的骄傲。"