组图：历届哈萨克斯坦小姐选美大赛冠军

哈通社阿斯塔纳8月29日电，据Baq.kz消息，哈萨克斯坦首届小姐选美大赛早在原苏联时期就已开始举办，1989年，当时芳龄20岁的芭蕾舞演员莎乌列∙热赫梅托娃摘得"哈萨克斯坦小姐"桂冠，同时她也是1988年度阿拉木图小姐。

值得一提的是，哈萨克斯坦小姐选美大赛1997年才进入现代模式，有趣的是，选美大赛冠军大多数出生或者居于阿拉木图市。 1. 1988年度哈萨克斯坦小姐 ：莎乌列∙热赫梅托娃 出生于阿克托别州 职业：芭蕾舞演员 年龄20 岁 2. 1997年度哈萨克斯坦小姐 ：加米拉∙拜山毕诺娃 出生于阿拉木图州 职业：学生 年龄：20 岁 3. 1998年度哈萨克斯坦小姐 ：达娜∙托雷斯 出生于阿拉木图州 职业：学生 年龄：17 岁 现任职于国家"家庭"维权中心 4. 1999年度哈萨克斯坦小姐 ：阿斯耶勒∙伊萨巴耶娃 出生于阿拉木图州 职业：学生 年龄：19 岁 三围：86-60-90 5. 2000年度哈萨克斯坦小姐 ：马尔格丽特∙克劳斯托娃 出生于阿拉木图州 职业：学生 年龄：20 岁 6. 2001年度哈萨克斯坦小姐 ：古丽米拉∙玛汗别托娃 出生于阿斯塔纳 职业：学生 年龄：16 岁 三围：83-57-85 7. 2002年度哈萨克斯坦小姐 ：奥利茄∙西多伦科 出生于齐姆肯特 职业：学生 年龄：16 岁 身高：178公分 三围：84-60-90 8. 2003年度哈萨克斯坦小姐 ：莎乌列∙居斯珀娃 出生于巴普洛达尔 职业：学生 年龄：16 岁 9. 2004年度哈萨克斯坦小姐 ：亚历桑德拉∙卡扎克娃 出生于奥斯卡曼 职业：学生 年龄：19 岁 身高：178公分 三围：88-64-93 10. 2005年度哈萨克斯坦小姐 ：迪娜∙努尔力耶娃 出生于齐姆肯特 职业：学生 年龄：20 岁代表哈萨克斯坦参加全球世界小姐选美大赛， 入围十六强 11. 2006年度哈萨克斯坦小姐 ：高哈尔∙热赫梅塔利耶娃 出生于阿特劳 职业：学生 年龄：19 岁 12. 2007年度哈萨克斯坦小姐 ：阿勒菲娜∙纳西洛娃 出生于阿拉木图 职业：学生 年龄：19岁 2007年世界小姐十五强 2011年世界小姐第四名 13. 2008年度哈萨克斯坦小姐 ：奥利茄∙尼基缇娜 出生于卡拉干达 职业：学生 年龄：19 岁 14. 2009年度哈萨克斯坦小姐 ：斯姆巴特∙玛迪亚洛娃 出生于阿拉木图 职业：学生 年龄：19 岁 15. 2010年度哈萨克斯坦小姐 ：詹娜∙居玛丽耶娃 出生于乌拉尔 职业：学生 年龄：23 岁 2011年全球世界小姐十五强 16. 2011年度哈萨克斯坦小姐 ：阿依努尔∙托列沃娃 出生于塔尔迪库尔干 职业：学生 年龄：16 岁 身高：173公分 17. 2012年度哈萨克斯坦小姐 ：加孜拉∙努热姆别托娃 出生于齐姆肯特 职业：会计 年龄：21岁 18. 2013年度哈萨克斯坦小姐 ：艾达依∙伊萨耶娃 出生于阿斯塔纳 职业：学生 年龄：24 岁