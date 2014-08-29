潘基文高度评价哈萨克斯坦为建立无核世界做出的重要贡献

哈通社阿斯塔纳8月29日电，联合国秘书长潘基文在为"禁止核试验国际日"发表的一份书面致辞中辞呼吁世界终止核试验，推动实现一个没有核武器的世界。

潘基文在致辞中说："作为联合国秘书长，我在哈萨克斯坦塞梅核试验场见到了经历过核爆炸和深受其害的一些塞梅人，他们的经历和他们对建立无核世界的期盼应成为世界各国政府彻底消除核威胁的巨大动力。"

《全面禁止核试验条约》由联合国大会于1996年通过，目前全世界已有183个国家签署了条约，其中159个国家已正式批准成为条约缔约国。根据《全面禁止核试验条约》的规定，只有在获得条约附件二列出的日内瓦裁军谈判会议44个成员国、也就是所有具有核技术能力的国家批准之后，条约才能生效。目前在这些国家中，还有8个国家尚未批准，即埃及、巴基斯坦、朝鲜、美国、伊朗、印度、以色列和中国。 在哈萨克斯坦政府的倡议下，联大2010年通过决议，将8月29日设立为"禁止核试验国际日"，旨在避免核试验给人类的生命和健康以及环境带来毁灭性和有害的后果，并通过各种宣传和教育活动唤起公众意识，最终实现一个没有核武器世界的目标。