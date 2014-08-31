纳扎尔巴耶夫对萨热阿尔卡经济特区招商引资工作提出严厉批评
纳扎尔巴耶夫在与卡拉干达州社会各界人士和企业界代表会见时说："2011年，我签署命令批准了政府关于在卡拉干达州建立经济特区的方案，中央政府对成立这一经济特区给予了大力支持，为此，国家财政还拨款250亿坚戈，地方财政出资1500亿坚戈，当时州政府还做出特区年生产总值将不低于8000亿坚戈的保证。按计划，目前至少有53家企业应在特区运营，而事实上只有两家企业进驻特区，这一结果说明，我们做得还远远不够，太不尽人意了" 据卡拉干达州副州长艾尼瓦尔•阿克穆江诺夫称，经济特区至今已引资60亿坚戈，他面对总统说："为了搞好特区硬环境建设，我们从2012年起，对特区基础设施进行了重点建设，这一工作今年将基本结束，可以说硬环境建设年底将到位，我们将按照总统的指示，尽一切努力，及时、全面完成工作计划。" 特区管委会工作也引起纳扎尔巴耶夫的关注，他说："当时有关部门汇报说，已成立了特区管委会，而州政府将49%的管委会股票转赠于Total Quality Service公司，这值得我们怀疑，该公司除了在阿斯塔纳有间办公室之外，几乎一无所有，据我所知，这个公司只从事买卖食品，从未参与过任何项目工程。建议有关部门就此事立即组成调查组，进行全面调查，州政府也应纠正错误。" 纳扎尔巴耶夫对特区管委会工作提出了严厉批评，他说："为什么卡拉干达州地理位置相对优越，而吸引外来投资却不甚理想呢？管委会应专心做好招商引资工作，千万不能把自己打扮成"聪明的"管理者，以编造谎言、无中生有的手段"忽悠"上级，据反映，管委会某些人还编造假手续，以地球上不存在的公司名义将假手续卖给有实力的企业，从中牟利。为了使卡拉干达州经济快速发展，民众从中得到实惠，2011年，我下令成立了萨热阿尔卡经济特区，不论在哪个国家访问，我都对所在国商界人士说，欢迎投资哈萨克斯坦卡拉干达经济特区，那里水肥地美，投资环境优越，是投资者美好的乐园，在我的邀请下，从世界各地来了不少投资商，但都又回去了，这是怎么回事？这不得不引起我们的高度重视。" 据此前报道，纳扎尔巴耶夫总统于30日抵达卡拉干达市。考察期间，总统在新建成的体育馆与当地优秀运动员代表进行交谈，还出席了在"矿工"体育场举行的卡拉干达建市80周年暨矿工节庆祝活动。