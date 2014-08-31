纳扎尔巴耶夫说明免去卡拉干达州州长职务的原因

哈通社卡拉干达电，8月30日，纳扎尔巴耶夫在卡拉干达市考察工作期间与当地市民代表和企业界人士会面，并向他们说明卡拉干达州原州长包尔江•阿布迪谢夫被免职的具体原因。

他说："今年春季，一些私营企业主联名致信于我，要求制止卡拉干达州某些领导在土地出让中的违法乱纪现象，依据反映，我派出了调查组，周密的调查结果证实，卡拉干达州政府给"TLK KARAGANDY"公司出让市区49公顷土地，共7宗地，出让中，州领导涉嫌严重违法。" 纳扎尔巴耶夫在说明中还提及一家名叫«KZ Групп»的公司，他说："这家公司打着为老百姓建设住宅楼的旗号，从市区争取到11宗土地后将地高价出售，从中谋取暴利。在实施"新城市"方案期间，州领导为了从中小企业主手中夺取土地，想尽了一切歪门邪道。为此，我免去了他的职务，我们绝对不允许涉嫌违法乱纪的官员在自己的执政地胡作非为，每一个官员一定要勤奋工作，对国家和民众事业高度负责，真正做到为官一任、造福一方。" 包尔江•阿布迪谢夫于2014年5月20日被免职，阿克托别州第一副州长努尔穆哈木别克•阿布迪别科夫任卡拉干达州州长。