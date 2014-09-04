中国新疆塔城市建设中亚农产品集散地

哈通社阿斯塔纳9月4日电，据中新网报道，中国新疆塔城市委副书记、政府市长若曼•塔吾汗3日在中国-亚欧博览会上接受当地记者专访时称，作为新疆距离边境线最近的城市，塔城市发挥全国农业示范区的优势，建设中亚农产品的集散地。

若曼•塔吾汗说，塔城市是中国农业示范区。塔城市为山前倾斜平原地带，地形北高南低，地势平坦，土地肥沃，有耕地面积160.84万亩，属温带大陆性干旱半干旱气候，年均气温5.9℃，无霜期135-162天，年日照2950小时，年降水量271毫米。独特的地理气候条件和丰实的水土光热资源造就了塔城市得天独厚的大农业资源，发展农业生产特别是绿色农产品生产具有得天独厚的优势。曾先后荣获中国农业标准化(蔬菜)生产示范县市，新疆维吾尔自治区设施农业发展质量效益年活动先进县市等荣誉称号。2012年12月，被评定为"国家级出口食品农产品质量安全示范区"。2013年12月22日，巴克图-巴克特口岸农产品快速通关"绿色通道"开通，是中国首个国家陆路口岸农产品快速通道。 2014年上半年，塔城市绿色蔬菜正播面积3.03万亩，特色林果面积达5.3万亩，设施蔬菜总面积达到1.5万亩，建成日光温室6500座，拱棚500座。 塔城市作为口岸城市，拥有得天独厚的区位优势。据介绍，1992年塔城市就被中国国务院批准为沿边对外开放城市，同年批准成立中国国家级边境经济合作区，是新疆距离边境线最近的城市，形成了口岸、合作区、城市三位一体的经济发展空间，市区距已有250多年通商历史、国家级一类口岸的巴克图口岸直线距离仅12公里。 "对塔城来讲，塔城市的区域独特性是拥有新疆最便捷于人际交往、交流的口岸环境，文化独特性是融合与包容"。据若曼•塔吾汗介绍，2014年上半年，塔城市实现外贸进出口总额1.47亿美元，增长7%。其中：进口8818万美元，同比增长10.1倍；出口5860万美元，下降55%。巴克图口岸进出口货运总量8.4万吨，增长89.1%；货值5.1亿美元，增长18.6%；出口果蔬2.68万吨，货值1831万美元。 他说，塔城市借助辽宁省援助塔城这个重大的机遇，积极推动了塔辽新区的建设，塔辽新区建在塔城，影响全地区。塔城市作为西出兴边责任的承担者，最重要的工作任务就是要全力支持好塔辽新区的建设，切实把塔辽新区打造成国际性的复合功能区，成为西出大通道上的重要战略节点，为实现中国和哈萨克斯坦元首项目，农产品快速通关"绿色通道"项目提供战略支撑。 据称，随着西出战略和经济发展的需要，塔城地区下决心募集社会资金建设铁路。4月11日从克拉玛依到铁厂沟这一段已经开始建设了，这条铁路总长300公里。"要把它打造成国际通道，计划从巴克图口岸出境，在相距200多公里哈萨克斯坦阿亚古兹与亚欧铁路网土西铁路(土库曼斯坦至新西柏利亚)接轨，形成克塔阿国际通道。"若曼•塔吾汗表示，这不仅是国际货物交流的大通道，还将成为中国与中亚地区技术和人文交流的重要渠道，促进新疆形成沿边依桥、外引内联、东进西出、全方位开放的新型地缘格局。