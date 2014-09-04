纳扎尔巴耶夫：要加速向包括俄罗斯在内的国家出口肉类产品

哈通社阔克谢套9月4日电，纳扎尔巴耶夫总统3日在阿克莫拉州视察工作，期间，纳扎尔巴耶夫与当地农户、涉农企业负责人和官员亲切交谈。他嘱咐当地官员，一定要调动各方面力量，加速向俄罗斯和其他一些国家出口肉产品。

在阿克莫拉州期间，纳扎尔巴耶夫深入田间地头、农民家里、民族活动中心、农业生产企业，与基层官员百姓亲切交谈，详细询问经济社会发展、环境治理、群众生产生活、企业经营等状况，勉励地方官员一定要带领群众发展经济、改善环境，不断造福阿克莫拉州人民。 纳扎尔巴耶夫在会见阿克莫拉州农业系统工作人员、农户代表及涉农企业负责人时，谈到了农业的重点问题，强调指出， 土地是农业发展和国家发展的命脉，一定要将每块土地充分利用起来，不能有任何闲置的农用土地，要让闲置的土地得到合理有效的使用。纳扎尔巴耶夫说，农业是国民经济的基础，我国农业要过关，从根本上来说，必须像世界上经济发达的国家一样，大力改善生产条件，走农业现代化的道路。同时还要大胆推进多种经营，引进先进技术和农作物，有效改善种植结构，丰富我国的作物种类。 在谈及农产品加工企业的发展问题时，纳扎尔巴耶夫说，当前，要高度重视肉类食品对外出口问题，涉农企业不能错失良机，要开足马力，增加产量，加速出口步伐。