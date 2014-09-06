活到百岁的十大迹象！

哈通社阿斯塔纳电，据美国《预防》杂志最新载文，刊出经科学证实的"活到百岁的10个迹象"。对比一下，看看你有几条？

1．自我感觉年轻13岁。美国密歇根大学一项涉及500名70岁以上老年人的研究结果显示，长寿的老人均表示，自己感觉年轻至少13岁。心理学教授雅奎•史密斯表示，自我感觉年轻是长寿一大重要因素，有助于提升乐观情绪，增强免疫力，最终降低生病风险。 2．紧跟时尚步伐。美国最大的健康照护机构调查发现，很多百岁老人会收发电子邮件，用谷歌搜索老朋友，甚至会网上约会。调查负责人谢瑞•斯奈林表示，老人学习使用微博微信等现代科技，有助于保持大脑细胞年轻健康，还有助于改善老人社交状况。 3．绝经期在52岁之后。耶鲁大学医学院临床妇产科教授玛丽•简博士表示，女性绝经期自然推迟有助于延长寿命。主要原因是，绝经期迟的女性心脏病危险更低。 4．减少每天饮食热量。美国华盛顿大学医学院最新发现，每天热量摄入限制在1400~2000千卡的参试者，其心脏功能和比他们年轻15岁的人一样好。新研究负责人路易吉•方塔纳博士表示，控制热量的关键不仅是"吃少"，更重要的是 "吃好"，应减少高热量低营养的"空热量食物"，多吃果蔬、全谷食物、脱脂牛奶、瘦肉等营养丰富的食物。 5．脉搏15秒15次。克利夫兰诊所女性心血管中心主任莱斯利•楚博士表示，大多数人的静息心率在每分钟60次至100次之间。静息心率越低，身体就越健康。 6．睡觉不打鼾。打鼾是阻塞性睡眠呼吸暂停的一大信号。睡眠呼吸暂停会增加高血压、记忆问题、体重增加和抑郁症等危险。如果出现睡觉打鼾，白天犯困或情绪变化，应及时看医生。 7．更年期后腹部相对平坦。由于激素变化，女性更年期之后往往体重增加，腰围变粗。美国国家衰老研究所一项研究表明，腰围太粗的女性早亡危险增加20%。专家建议，为了将腰围控制在健康范围（按世卫标准，男性不超过102厘米，女性不超过89厘米），不妨采取措施三大措施：1.每周增加2~3次力量训练。2.每天吃1份三文鱼、核桃等富含欧米伽3脂肪酸的食物，7份果蔬。3.保证每日热量摄入的25%来自单不饱和脂肪等健康脂肪。 8．血液维生素D水平高。美国《内科医学档案》杂志刊登一项研究发现，每毫升血液中的维生素D含量应保持在30微克以上，但是近80%的美国人不达标。新研究负责人阿迪特•金德博士表示，维生素D可减少骨质疏松症，也可降低癌症、心脏病及炎症危险。 9．性格开朗。美国埃默里大学科里•凯斯博士表示，性格开朗者更能保持积极的人生观，生活有目标而且有责任感。性格开朗者压力激素皮质醇水平更低，罹患认知障碍症的危险低10%。 10．每天跑步40分钟。美国斯坦福大学医学院的一项为期21年的跟踪调查发现，与不经常跑步的人群相比，每周跑步5小时的中年人寿命更长，而且老年时身体及大脑各项功能更好。研究负责人伊莉莎•查克拉瓦蒂博士表示，跑步等有氧运动可保持免疫系统年轻，降低心脏病、癌症、神经系统疾病和感染等危险。