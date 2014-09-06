令人震撼的理发艺术（组图、视频）

哈通社阿斯塔纳电9月6日电，当罗伯特•佩雷斯为你理发的时候,你最终获得的有可能不再是一个普通的发型。这位发型设计师把客户的头和头发作为画布创造出了令人惊异的艺术品。佩雷斯能够为他的客户在头上"画"出任何客户提供的实景相片或其它另类图片。