阿拉木图市民曝光婚礼游行中朝天开枪不雅视频

哈通社阿斯塔纳9月7日电，据auto.lafa.kz网站消息，阿拉木图市民曝光婚礼朝天开枪不雅视频。拍摄者在阿拉木图市东环城路上用车载摄像机拍下了该不同寻常的视频，在一场婚礼游行中，不明身份人员向天开枪，以增加婚礼"气氛"，拍摄者将视频上传至网络后引起了网友们的热论。