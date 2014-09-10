伊朗总统哈桑∙鲁哈尼参观纳扎尔巴耶夫大学 并在贵宾留言薄上题词

哈通社阿斯塔纳9月10日电，据总统府新闻局消息，在纳扎尔巴耶夫总统陪同下，伊朗总统哈桑∙鲁哈尼今日参观了纳扎尔巴耶夫大学，并在贵宾留言薄上题词。

参观期间，两国元首接见了大学师生代表，哈桑∙鲁哈尼还围绕科学技术对推动社会发展的重要性为主题发表演讲。