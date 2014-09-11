重走肖申克之路，消费救赎

里奇兰德县因其特征与地理位置，号称"俄亥俄的心脏"。但对于许多游客来说，它更为知名的身份恐怕是电影史上最传奇的监狱之乡。

《肖申克的救赎》主演蒂姆•罗宾斯在剧中扮演（极其）倒霉的金融师安迪•杜弗伦，另一主演摩根•弗里曼扮演囚犯瑞德。尽管这部电影获得了七项奥斯卡提名，包括一项最佳影片奖，但在1994年首映之后，2500万美元的投资几乎没能赚回。但是后来影碟大卖，TNT电视台在似乎永无止境地播放此片，美国人爱上了屏幕上这部随时可见的片子。

该电影改编自史蒂芬•金1982年的一篇短篇小说，可是，之所以能引起如此强烈的共鸣，并不仅仅是因为它总在播放。"看了《肖申克的救赎》，我们深感幸运，因为我们仍然生活于一个真实而有力的地方。"运动网的电影评论作家威尔•雷奇如此解释这个故事为何如此强大。"我们把自己想像成安迪•杜弗伦，希望像他那样顽强。我们的日常斗争远远不如他那样难以承受，他却依然选择了活下去，逃出生天--求生的渴望就是这样普遍而永恒。" 这狂热的一切为俄亥俄州曼斯菲尔德、亚什兰和上桑达斯基带来了好运，因为本片有13个拍摄地位于这三个小镇。 自从《肖申克的救赎》公映之后，此地的旅游业逐年增长。根据曼斯菲尔德/里奇兰县会议和旅游管理局的统计，2013年，该电影为本地带来了18000多位游客和大约300万美元的经济增长。鉴于人们对此片的热爱如此强烈，如今，该旅游局的网页直接为司机指出去往安迪和瑞德自由之路的几个关键地点，最新设计了一条游览路线"肖申克之路"，推荐各种救赎相关产品，比如看守所红酒、牢房咖啡以及肖申克苹果酱蛋糕，一路上都可以买到。

如果你实在喜欢，可以在表兄弟比萨屋买一份救赎比萨派，在里奇兰旋转木马公园喝一杯越狱汽水，然后去松鼠窝餐厅品尝一份由巧克力制成的剧中情景。这几家地方都位于曼斯菲尔德市中心，处于一个街区之内。 今年5月我曾去那里游览过，一路看景一路吃喝。8月29日至31日，这个县还举办了该电影公映20周年的庆祝活动。 "我能看出谁是这部电影的真爱粉。"鲍勃•冈顿回忆道。这位68岁的演员在剧中扮演邪恶的典狱长塞缪尔•诺顿，去年夏天曾经来这里游览。他说："真爱粉渴望触摸剧中的一切。" 这种渴望太明显了。尤其是在那个劳动节的周末，缅因州波特兰外的这个小镇就要承担另一重身份--因为就在这里，一个清白无辜的人重新发现了自由，他的狱友发现"希望是个好东西"，而极其腐败的典狱长发现--嗯，他发现办公室里那支手枪果真是自杀利器......但对于囚犯来说，这是件好事。

"这是曼斯菲尔德南部，地形跟小镇北部截然不同。"冈顿先生说。他是个狂热的自行车运动爱好者，不拍电影的时候，他总是在这片美景中骑行。"北部相当平坦，而南部呢，海拔却有点儿高。两个地方骑车，是完全不同的感受。"

这片方圆917英亩的绿洲就是马拉巴尔农庄，早在1972年就已经成为俄亥俄州立公园体系的一部分，最为知名的事迹就是作家路易斯•布罗姆菲尔德曾长期定居于此，并凭借作品《初秋》获得1927年的普利策最佳小说奖。但是，我在这场朝圣之旅中还发现一个巧合，它的街道对面恰好就是安迪那棵孤独的橡树，周围的田野正如安迪告诉瑞德的那样，"恍如来自罗伯特•弗罗斯特的诗篇"。 由于2011年的一场雷暴，这棵大树只剩下一半，昔日之美已成绝版珍藏。这个地方（包括一座小屋，在电影开场中，安迪带着一支上膛的枪和一个空酒瓶来到这里，打算与红杏出墙的妻子对质）依然风景如画，但真正的珍宝是它毗邻的公园，里面有布罗姆菲尔德西部保留地风格的故居，共32间卧室，恰好位于整片景区的正中心。 作家故居之游包罗万象，比如观赏摩西奶奶的两幅画，那是她送给布罗姆菲尔德的礼物，感谢他为自己1947年出版的自传《摩西奶奶：美国原住民》作序。还可以在演员亨弗莱•鲍嘉和劳伦•白考尔的蜜月套房里匆匆游览一番。鲍嘉是布罗姆菲尔德的多年好友，1945年，这对夫妇就是在这座庄园举行了婚礼。 "很有意思。那天我走出房门，见他们正在拍橡树那场戏，还有一辆巡逻车在维护治安。"桑德拉•哈普说。她在本地的鸟类保护区工作，也在马拉巴尔农庄兼职当导游。导演弗兰克•达拉邦特拍摄电影的地点就是哈普女士家的隔壁。"我脑子里冒出的第一个念头是，是不是有人越狱了，从镇上这座劳改营逃了出去？" 马拉巴尔农庄餐厅位于公园内一座1820年的房屋内，因汉堡而远近闻名，该餐厅的牛肉由隔壁的养牛户供应。从那里望出去，我们可以看到肖申克传奇的中心标志物--俄亥俄州立看守所。它在1990年关闭，四年之后，又在电影中成为永恒。 "俄亥俄州立看守所去年迎来了八万名游客，"旅游局局长李•塔瑟夫说。"这部电影救了它，把它从一片破旧楼房变成了旅游胜地。" 吉斯•费舍尔是一名义务导游，这座25万平方英尺堡垒的每一寸土地他都了如指掌。它1896年开始投入使用，而今已经是该州的地标。 "我们今晚的监狱游会有鬼魂出没。"费舍尔先生说着，带我们走过一面面锈蚀的牢房墙壁。"由于这个地方有着独特的经历，好多业余捉鬼师都来了。" 这部电影的多数镜头都拍摄于此地，许多道具保留至今，包括安迪花费了十九年终于凿通并进入的那条下水道。爬过这条污浊的臭水河，他终于获得了自由。

此地还有其他几件标注电影情节点的物品：从雷劈中生还的另外半棵橡树而今探出了大门外；诺顿典狱长的办公室以及保险柜，他在柜里发现了一本中间挖空的圣经，装着安迪那把磨损严重的岩石锤。去年夏天，一群太过幸运的游客竟在这里偶遇了冷血典狱长本人。 "当时我正在游览，"冈顿先生说，"坐在办公桌前，这时大约有六十个人走进房间。顿时，拍照声四起，整个房间被手机闪光灯照得一片雪亮。" "我就开了一个临时的新闻发布会。"他说，"解释我们当年怎样拍摄各种场景，包括典狱长是怎样坐在那个座位上死掉的，还有这里的后勤体系。" 这座看守所有118年的历史，造型有点像伦敦塔，时至今日仍有昔日的囚徒陆续来访。"大概每周就有一个曾在这儿坐牢的人故地重游。"费舍尔先生说着，带我们穿过天下最大的独立钢铁牢房区。"他们被禁锢之后，获得了全新的视角。坐牢时他们总是仰望那座高塔，而现在，他们可以登上塔顶，向下俯视。" 第二天我驱车46英里，到上桑达斯基，去了肖申克木器店，这片地区最像肖申克电影主题博物馆的地方就是它了。在这里，瑞德和狱友们聆听过安迪用监狱广播播放莫扎特的《费加罗的婚礼》，正如他描述的那样，"就像某种美丽的鸟儿扇动羽翼，飞入我们乏味的小笼子，牢房的铜墙铁壁纷纷消融，在极其迅忽的一个瞬间，肖申克监狱的每一个人都感受了自由的滋味。" 这家木器店的主人比尔和艾普罗•穆伦十分聪明，他们抢先一步，开创了电影旅游经济。因此，他们得到的关于该电影的手工艺品比看守所收藏的更多：有一种新式牢房托盘，是该电影在曼斯菲尔德奢华的文艺复兴剧院首映之前出席好莱坞盛典的演员们使用过的；还有安迪和其他"鲜鱼"来到监狱时乘坐的那辆1937年的福特公交车，总之应有尽有。 "摩根•弗里曼没有说8月份不来。"穆伦先生说。2012年，他在密西西比州克拉克斯代尔零层布鲁斯俱乐部遇见弗里曼之后就成了朋友，弗里曼也是那家酒吧的老板之一。"我们不放弃希望。"（弗里曼先生的代表说，这项活动目前不在该演员的日程表中）。穆伦先生说，他也联系了罗宾斯先生，但他的经纪人说届时他会在国外。 "蒂姆讲话非常温和，我们都很好奇，观众在屏幕前怎么能听到他的声音。"鲍勃•沃奇曼说着，陪我和穆伦先生一起穿过木器店。他是上桑达斯基本地人，已经退休，曾经在附近怀安多特县法院的一场戏中充当临时演员。"有一次，我的戏份拍完后，他们也没有命令我离开片场，我就坐那儿看他们拍戏，看了一整天。" 沃奇曼先生用几近虔诚的声调讲述着二十年前小镇历史上的短章，我记起一个更近的时刻，那时，看守所一名导游告诉我，监狱会为该片的粉丝举办婚礼，想了一下他又说，他的婚礼就在下个周末，也将在这里举行。 不是每个人都可以安排现场婚礼，但写着"俄亥俄州立看守所资产"字样的纪念T恤一直有售。15美元一件。

文章来源： 纽约时报中文网