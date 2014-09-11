朝鲜二号人物金永南见日媒谈到中朝关系

哈通社阿斯塔纳电,据BBC报道,朝鲜最高人民会议常任委员会委员长金永南周三（10日）在平壤罕有地接受了日本共同社采访，并谈到中朝关系。

金永南被视为是朝鲜名义上的国家元首，而在朝鲜执政劳动党党内则是仅次于第一书记金正恩的第二号人物。一直以来，金永南极少接受外国媒体采访。

日本共同社报道说，金永南就中朝两国关系被指冷却时表示，中国"是我国的邻邦，是关系友好的国家，（中朝关系）并没有变化"。 对于中国最高领导人习近平自上台执政后已访问过韩国，但至今却还没有到访朝鲜，金永南则认为这对中朝关系没有影响，并表示说"国家领导人外访是根据该国情况进行准备的"。 共同社的报道还披露说，金永南在采访中还就日朝关系发表了评论。他说："两国地理位置很接近，变‘近而远的国家'为‘近而近的国家'是我国一贯坚持的立场。" 据报道，金永南对今年5月达成日朝协议后，日朝两国关系的进展表示出期待。 至于朝鲜官方通讯社朝中社则只是发表了一篇简短报道说，金永南10日在万寿台议事堂会见了以社长福山正喜为团长的日本共同社代表团，并没有提到金永南接受了共同社的采访，更没有透露金永南提到中朝关系的讲话内容。