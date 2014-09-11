卡梅伦：国家若分裂 我将会心碎

哈通社阿斯塔纳9月11日电，据BBC报道，英国首相卡梅伦在爱丁堡发表演讲，充满感情地呼吁苏格兰不要选择独立，而是留在联合王国之内。苏格兰独立公投将在下周四（9月18日）举行，距今只有一周的时间。民调结果显示，支持和反对独立的人数相当。

星期三，卡梅伦、担任英国副首相的自由民主党党魁克莱格和反对党工党领袖米利班德都来到苏格兰，希望能在最后时刻给苏格兰"统派"注入一针强心剂。

爱国与爱党 卡梅伦领导的保守党尽管在英国议会是第一大党，但在苏格兰民望很低。在上次英国全国大选中，苏格兰选民只选出了一个保守党议员。 卡梅伦在演讲中说，他经常被问到，如果没有苏格兰，他领导的保守党会不会更容易地在大选中取胜。 他说："我的回答是，我爱我的国家，多于爱我的政党。我非常爱这个非凡的国家，这个我们共同建立的联合王国。 "我们在一起获得了那么惊人的成就。如果这个不同民族组成的大家庭被撕裂，我将会感到心碎。" 不可逆 卡梅伦指出，公投的结果是不可逆的。 他说："因为这是一次投票，我想人们可能会觉得有点像一次大选，你这次做一个选择，五年之后还可以再选一次。如果你感觉你已经受够了这个该死的保守党，你可以（用选票）惩罚他们一下，重新考虑。 "但这和大选完全不一样。这不是一个关系到以后五年的决定，而是一个关系到下面一个世纪的决定。" 卡梅伦说，这次公投不是苏格兰和英国之间的对决，而是两个关于苏格兰未来的不同远景之间的竞争。 他说，选择对独立说"不"，苏格兰不仅可以保有其民族自豪感、爱国主义和国家地位，还可以留在一个民族大家庭之内。 他还说，一旦公投结果否决独立，英国政府将立即"迅速而全面地"向苏格兰移交一系列权力，保证苏格兰拥有更大的自治权。 但是，主张独立的苏格兰首席部长萨蒙德说，英国三大党领袖都飞到苏格兰，是因为他们对民意的走势感到"恐慌"。 他说，卡梅伦、克莱格和米利班德的主要考虑是保住他们自己的位子。