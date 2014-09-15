苏格兰反独阵营支持率继续领先

哈通社阿斯塔纳9月15日电，据新华网报道，距离英国苏格兰独立公投还有不到一周时间，１３日发布的两份最新民意调查结果显示，反独阵营的支持率继续领先。

由"在一起更好"组织１０日至１２日实施的电话调查表明，排除尚未决定如何投票的人，反独阵营的支持率比独立阵营的支持率高８个百分点，分别为５４％和４６％。 对于是否会在公投当天投票，１００４名受访者中的９３％给出肯定回答。 英国奥皮纽姆咨询公司为《观察家报》实施的民调结果同样显示反独阵营处于领先位置。 ２０１２年１０月，英国首相戴维•卡梅伦与苏格兰政府首席大臣亚历克斯•萨蒙德签署苏格兰独立公投协议。经英国议会授权，苏格兰议会有权组织２０１４年独立公投，英国中央政府和苏格兰政府均表示将尊重公投结果。 【反独阵营集会】 随着英国苏格兰独立公投日期迫近，反独阵营和独立阵营的交锋渐趋白热化。１３日，数以万计各自阵营的支持者走上苏格兰各大城市街头，为投票造势。 集会组织者说，当天走上街头的反独阵营和独立阵营支持者分别为１.５万人和３.５万人。虽然人数众多，但活动气氛平静，没有发生冲突。 "我们对苏格兰是英国的一部分而感到自豪，"反独阵营支持者亨利•邓巴说，"我们对留在英国充满热情，我们来这里为反对独立拉票。" 一些反独阵营支持者说，独立公投危及苏格兰的文化和历史。"这是一种属于你的历史被拿走的感觉，"从苏格兰最大城市格拉斯哥赶到爱丁堡参加集会的园艺师吉姆•普伦蒂斯说，"你还能给孙辈们讲些什么呢？" 独立阵营为拉票活动也同样卖力。法新社报道，这一阵营的数万名支持者打算在周末两天时间内发出２６０万份宣传单。