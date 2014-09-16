世界大学排名：清华挫北大成中国大陆最强

哈通社阿斯塔纳9月16日电，据BBC报道，英国环球教育智库QS发表最新年度世界大学排名，北京大学在中国大陆地区的"盟主"地位不保，由清华大学取代。星期二（9月16日）发布的榜单显示，清华大学比去年微升一级至47第位，北京大学跌出50强，与瑞士苏黎世大学并列第57位。

虽然中国学术界近年多次揭出造假问题引起担忧，但QS的报告指出，中国大学在研究实力上"呈现出稳步上升的趋势"。

两岸三地中仍以香港大学为首，但与亚洲榜首新加坡国立大学（NUS）的差距进一步扩大：NUS升两级至24位；港大跌两级至28位。 台湾方面，排名最高的国立台湾大学比去年连升六位至76名。 在中国大陆排名方面，QS的报告认为，清华大学超越北京大学的部分原因，是清华大学在研究影响指标"单位教职引用率"上有所提高。 报告说，清华大学在此项目的排名上升了36位，而北京大学则下跌了18位。 QS智库中国总监张巘评论说："中国政府对高等教育的高度战略重视，长期大力投入，和有效深化改革正在帮助中国大学在综合实力，尤其是在科研能力上起到质的飞跃。" "众多不断涌现的世界一流学术论文和科研成果，带来了中国大学在全球范围内学术声誉和雇主声誉的显著提高。这对发展具有‘中国特色、世界水平的现代教育'奠定了坚实的基础。" QS于6月份发表了第二次金砖五国大学排名榜。该份报告指出，中国是金砖五国中最有可能达成发展世界级大学目标的国家，但仍需改善高校学生与教职员比例，并提升于英文学术期刊发表论文的数量。