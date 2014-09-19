上合组织秘书长：俄对制裁的最佳回应是加强与上合组织合作

哈通社阿斯塔纳9月19日电，据俄新网18日报道，上海合作组织秘书长德米特里•梅津采夫周四表示，俄罗斯对西方国家制裁的最佳回应是加强上海合作组织框架内的经贸合作。

他在"俄罗斯24"电视台节目中说："对制裁打击的最佳回应是加强经贸合作。我认为会这样。取代那些无法进入到俄罗斯市场商品的问题，很可能将是部委代表们讨论的议题，首先是上海合作组织成员国政府经济部门。"

克里米亚加入俄罗斯后，欧盟和美国7月对俄公司、银行及某些经济部门采取了一系列制裁措施。欧盟9月12日在新一轮制裁框架下限制俄罗斯国防工业公司、联合航空制造公司、乌拉尔车辆制造厂、俄罗斯石油公司、石油管道运输公司和天然气工业石油公司进入欧盟资本市场。而欧盟的投资者将被禁止向这些企业发放期限超过30天的新贷款，买卖他们流通周期超出30天的新债券、股票和类似金融工具。如今，俄联邦储蓄银行、俄外贸银行、俄天然气工业银行、俄农业银行和俄对外经济银行也受到这一贷款期限的限制。此外，欧盟还将24人列入制裁名单。这样一来，个人制裁名单扩展至119人。