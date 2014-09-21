中国内蒙古自治区副主席潘逸阳已被免去领导职务

哈通社阿斯塔纳9月21日电，据BBC报道，新华社旗下的"新华视点"微博周日（21日）引述中共中央组织部负责人证实，中央已决定免去内蒙古自治区政府副主席潘逸阳的领导职务。

四天前（17日），中共中纪委网站披露："内蒙古自治区党委常委、自治区政府副主席潘逸阳涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。"

由于潘逸阳是中共十八大选出的中央候补委员之一，因此他也成为自中共十八大以来第七位落马的中央委员或中央候补委员。 在潘逸阳之前分别下马的包括两名中央委员蒋洁敏、李东生，以及四名候补中央委员李春城、王永春、万庆良、陈川平。 潘逸阳今年53岁，广东惠州惠阳人，1982年在中山大学毕业后，曾经在广东工作了17年，其中九年在广东各级团委任职。1995年，只有33岁的潘逸阳担任广东省团委书记。 1998年12月，潘逸阳转调江西，出任江西省新余市委书记。三年后，又改任江西省委常委、省委农工部部长，并在2003年9月转任江西省委常委、赣州市委书记。 值得注意的是，在此期间，潘逸阳曾与当时担任江西省委书记的苏荣在省委常委班子里共事了三年。苏荣后来担任全国政协副主席，但在今年6月被中纪委调查。 2010年10月，潘逸阳又被空降到内蒙古出任内蒙古自治区党委常委，自治区政府党组副书记，一个月后，更出任内蒙古自治区常务副主席（注：相等于常务副省长） 长期管理稀土开发 有报道说，潘逸阳的下马可能与其在管理稀土资源开发上涉及的问题有关，因为他曾经任职的江西和内蒙古，在2013年中纪委巡视组的调查中，都被指在矿产资源保护、开发、管理中存在漏洞，相关领域腐败问题突出。 不过，中纪委方面至今还没有透露他接受调查的原因。 潘逸阳担任市委书记长达七年的赣州地处素有"稀土王国"之称的赣南地区。公开资料显示，全国稀土采矿证共103个，赣州拥有88个。 潘逸阳在任赣州市委书记期间，曾力主稀土资源重组。在其调离赣州的2010年，赣州稀土产业收入达149.59亿元人民币，占全国同行业的三分之一，并首次超越内蒙古的包头市列全国同行业首位。 有报道称，潘逸阳后来被中央空降内蒙古，也是为了整合内蒙古的稀土资源，因为内蒙古与赣南并称为中国的两大稀土主矿区。