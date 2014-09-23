俄罗斯第三大银行开始发行中国银联卡

哈通社阿斯塔纳9月23日电，据俄罗斯媒体22日消息，身为俄罗斯三大银行之一的天然气工业银行22日表示，该银行开始发行采用中国银联支付系统的国际结算银行卡。

消息称，该行将会发行三种银联卡，分别是经典卡（Classic）、金卡（Gold）和白金卡（Platinum）。 客户可以在该银行单独开立采用银联支付系统的银行卡，也可以把银联卡作为Visa卡和万事达卡的附属卡。

据介绍，受美国对俄罗斯制裁影响，Visa和万事达公司决定停止受理俄罗斯银行和北海航线银行这两家俄银行使用Visa卡和万事达卡进行支付的业务，由此产生了如何保证使用Visa卡和万事达卡的俄罗斯国内银行进行支付业务的稳定性问题。与中国银联进行合作成为俄罗斯国内银行的一个选择。

据俄新网消息，俄罗斯银行也曾考虑使用日本JCB支付系统，但该支付系统未在俄罗斯注册自己的运营商。中国银联早在去年秋季就已在俄罗斯中央银行注册为中国支付系统的运营商，其结算中心为中国银行莫斯科分行。 据悉，俄罗斯天然气工业银行早在2009年就开始同中国公司开展合作。2014年4月该银行与中国银联负责国际业务的子公司银联国际签署备忘录。