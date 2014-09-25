哈通社阿斯塔纳9月25日电，华尔街日报网站"读报"专栏22日刊登一篇题为《读报：女人成伊斯兰国恐怖分子克星？》的文章，以下为文章全文：

恐怖组织伊斯兰国的武装分子认为，他们如果战死沙场，进入天堂后就能获得享有72名处女的奖励，但前提是不能死于女人之手。为利用他们的这一弱点，库尔德人武装力量正将大量女兵派上战场。

英国《每日电讯报》 9月20日的报道说，崇尚暴力的圣战分子知道，给予他们的奖赏将在天堂里兑现，在那里他们每人将获得72名处女，但如果他们是被女人杀死的，死后显然就得不到这份奖赏了。报道援引美国众议院国际关系委员会主席Ed Royce 的话说，随著有越来越多的女战士走上前线反击恐怖组织伊斯兰国 (ISIS) 的极端分子，一种恐惧心理开始在这些恐怖分子中间蔓延，他们担心自己进入天堂后得不到坐拥72名处女的奖赏。

报道说，激进的伊斯兰教神职人员和极端主义组织在进行人员招募时，经常挂在嘴边的话是，有古兰经经文和诗歌宣称，在战斗中牺牲的圣战者升入天堂后将获得享有72名处女的奖励。报道说，不过那些被招募来的男性圣战分子似乎搞不清楚的一点事，如果他们在战斗中是死于女人之手，死后是否还能得到这份奖励。报道援引一名与伊斯兰国恐怖分子作战的库尔德族女性的话说，这些恐怖分子怕女兵甚于怕男兵，他们相信如果死在女人手里，死后就得下地狱。

英国《地铁报》 9月20日援引报道说，伊斯兰国武装分子担心，如果他们被女人杀死，进入天堂后就得不到72名处女这份奖励了。报道称，与这一极端组织作战的伊拉克库尔德族安全部队已经组建了全部由女性组成的部队，以便在战斗中充分利用伊斯兰国武装分子的这种恐惧心理。库尔德族女战士们说，她们认为自己是打击伊斯兰国武装分子的一种秘密武器。有消息称，库尔德人武装力量中正有越来越多的女性加入战斗。

报道援引叙利亚一名26岁库尔德族女战士的话说，她们正被训练使用狙击步枪、冲锋枪、火箭弹和手榴弹。她说，无论是为自己还是为人民，她都将到前线去，不是战死在那里，就是在那里自由地活着。