世卫称伊波拉已致超三千人死 警告疫情还在扩散

哈通社阿斯塔纳9月28日电，据外媒消息， 世界卫生组织发布最新疫情通报说，仍在西非肆虐的伊波拉疫情已经导致超过3000人死亡。世卫同时警告疫情还在持续扩散。

世卫通报说，伊波拉疫情已经导致至少3091人死亡，另有6574个疑似和确诊感染病例。利比里亚仍是疫情最严重的国家，目前已经报告1830个死亡病例。有关统计截止到本月23日。 世卫在通报中警告伊波拉疫情仍在继续扩散，在利比里亚靠近科特迪瓦的边境地区最近报告了6例伊波拉确诊病例，而在此之前该地区一直没有伊波拉病毒传播。几内亚也有新的地区发现病例。 利比里亚负责伊波拉疫情事务的卫生部副部长达恩27日因怀疑感染伊波拉病毒而被隔离。她的助理官员已经死于伊波拉疫情。达恩表示自己还没有出现任何伊波拉病毒感染症状，但必须要被隔离21天。 非盟应对伊波拉疫情的特别工作组本月18日已前往利比里亚，另两支队伍计划下月5日和下月底分别抵达塞拉利昂和几内亚。 世界卫生组织助理总干事玛丽-波勒•基尼说，世卫组织正与各方加快伊波拉疫苗临床试验，相关疫苗或将于明年1月限量分配使用。 另外，国际货币基金组织(IMF)执行董事会26日批准向伊波拉疫情最严重的西非三国拨付1.3亿美元紧急援助资金。几内亚将获得4100万美元，利比里亚将获得4900万美元，塞拉利昂将获得4000万美元。