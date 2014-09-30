中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    10:29, 30 9月 2014 | GMT +6

    俄媒：朝鲜最高领导人膝盖动手术住院治疗

    None
    None
    哈通社阿斯塔纳电，据俄塔社援引韩国《朝鲜日报》今天断言称道，朝鲜最高领导人金正恩本月住院，对双膝盖动了手术，现正在住院进行治疗。今年六月金正恩在一次视察中弄伤了膝盖，但很长时间对此置之不理。据该报称，金正恩现在一家劳动党高干医院进行康复治疗。

    标签:
    国际 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!