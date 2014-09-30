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10:29, 30 9月 2014 | GMT +6
俄媒：朝鲜最高领导人膝盖动手术住院治疗
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哈通社阿斯塔纳电，据俄塔社援引韩国《朝鲜日报》今天断言称道，朝鲜最高领导人金正恩本月住院，对双膝盖动了手术，现正在住院进行治疗。今年六月金正恩在一次视察中弄伤了膝盖，但很长时间对此置之不理。据该报称，金正恩现在一家劳动党高干医院进行康复治疗。
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