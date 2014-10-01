美国确诊本土首例埃博拉 病患在达拉斯被严格隔离

哈通社阿斯塔纳10月1日电，据中新社报道，美国疾病控制和预防中心(CDC)30日宣布，美国得克萨斯州达拉斯市一位成年男性病患被确诊带有致命埃博拉病毒，这是美国本土发现的首例埃博拉感染病例，也是非洲以外确诊的第一例。目前，该患者病情危重，在医院被"严格隔离"。

此前，美国已经5次把感染埃博拉病毒的援非人员接回国治疗，其中已有人康复出院。但美国本土发现的该例埃博拉病例有所不同，人们担心其可能已经在人群中造成传染。

美国疾控中心30日确认，该病人的初步测试结果为埃博拉病毒阳性。这是首例在美国本土确认的埃博拉病例，也是非洲以外的第一例。

疾控中心主任弗里登(Thomas Frieden)在30日的发布会上表示，该患者从利比亚到美国达拉斯探亲，他于9月19日离开利比亚，9月20日抵达得克萨斯州，当时没有任何症状。

数日后，这位病人表现出了埃博拉症状，于上周末住进位于达拉斯的得州卫生长老会医院。

医院遵守CDC的建议，对该病患实施严格的隔离，以保证医护人员和患者的安全。这位病患不愿透露姓名，院方也没有公布其国籍。

该院流行病学家古德曼(Edward Goodman)30日指出，埃博拉病毒不会通过空气传播，在医院里的其他患者和工作人员没有任何风险。他补充说，"西非没有足够的隔离装备和自来水，而我们没有这些问题，完全有能力照顾这位病人，并确保其他人的安全。医院目前继续正常运转。"

达拉斯卫生和人类服务部门主任汤普森(Zachary Thompson)表示，"疾控中心将派遣健康专家部署到达拉斯，我们完全有信心防止其传播。"

"人们没有理由对此担心。"休斯敦贝勒医学院热带国家医学院院长霍特兹(Peter Hotez)表示，"埃博拉病毒不会轻易地在人与人之间传播，我们在控制和跟踪病毒方面有非常出色的基础设施，因此美国不会出现埃博拉疫情。"

世界卫生组织27日发布最新疫情通报说，在西非肆虐的埃博拉疫情已经蔓延至5个国家，导致至少3091人死亡。世卫同时警告，若未有控制疫病的明显进展，埃博拉疫情还将持续扩散。