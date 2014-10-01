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    11:52, 01 10月 2014 | GMT +6

    塔吉克斯坦发教令禁止批评政府学者 引反对派不满

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    哈通社阿斯塔纳10月1日电，据中国网9月29日消息，卡塔尔半岛电视台网站9月29日报道称，塔吉克斯坦穆夫提（教法说明官）发布教令，禁止该国公民发表批评政府的言论，并称其为"大罪"。塔吉克斯坦反对派认为，此举限制了公民的言论自由。

    塔吉克斯坦穆夫提赛义德•马克拉姆•阿卜杜勒•卡迪尔在主麻日的讲道中称，对政府的批评会"破坏（民众）对当局的信任"。

    塔吉克斯坦穆夫提向穆斯林、国际组织与媒体发出警告，称其错误的行为"会威胁国家与世界的稳定"。他补充称，煽动反对政府言论的人会受到真主的惩罚。

    然而，塔吉克斯坦的宗教学家们指出，这份教令是在穆夫提与塔吉克斯坦当局达成一致意见后发布的，而大多数的"温和派"穆斯林并不会遵守这一教令。此外，反对派政党伊斯兰复兴党指出，这条教令可谓是"通过塔吉克斯坦当局发布的"。

    法新社记者在新闻评论节目中称，"现在，连宗教领袖们都想要堵住记者和公民的嘴，禁止他们在这个世俗化民主国家自由地表达观点了。"

    塔吉克斯坦当局目前对国内局势深感担忧，其主要原因是，在该国850万人口中的大多数人是伊斯兰教逊尼派信徒，随着失业问题在这个最贫穷的前苏联加盟共和国里愈演愈烈，许多年轻人可能会成为极端主义者。

    标签:
    中亚 塔吉克斯坦 黄金储备
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