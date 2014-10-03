纳扎尔巴耶夫：世博园的建成将进一步改善阿斯塔纳市容 也会拉动国家经济发展

哈通社阿斯塔纳电，据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统今天接见2017阿斯塔纳世博会国有公司首席执行官塔勒哈特•叶尔梅克巴耶夫。

叶尔梅克巴耶夫向总统介绍了世博会筹备工作和各项工程进展情况。 纳扎尔巴耶夫指出，世博会国有公司肩负着重大的历史使命，全国人民都注视着、关心着、监督着工程的质量和进展情况。 纳扎尔巴耶夫说："一切准备工作要严格按照既定的计划进行，世博园的建成将改善阿斯塔纳市容，同时也会拉动国家经济的发展。建筑材料应尽量使用国内资源，要保障中小型企业有事干，有利转，需要特别指出的是，一定要确保世博会后，世博园工程得到充分利用。"叶尔梅克巴耶夫说："世博园工程目前正在按计划推进。年底前，我们计划与各州签订建筑材料供货协议，所有建材都做到了从当地企业购进。目前工程所需资金充足，外国直接投资预计将达到8亿美元。" 接见结束时纳扎尔巴耶夫还就世博园工程下达了一系列指示。 按照计划，阿斯塔纳世博园工程共计38个项目将于2016年12月交付使用，2017年1月各参展国将启动本国展区工程。 世博会举办时间为6月10日至9月10日，历时3个月。100多个国家、不少于10个国际组织、全球10几家大型跨国公司将参加展出，预计接待哈外游客200多万。其中85%是国内游客。