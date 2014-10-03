阿斯塔纳市政府召开表彰大会 奖励优秀教育工作者（图）

哈通社阿斯塔纳10月3日电，教师节来临前夕，阿斯塔纳市政府3日在"Конгресс-Холл"剧院召开优秀教育工作者表彰大会。

阿斯塔纳市长伊曼哈利•塔斯马哈穆别托夫在颁奖仪式上发表热情洋溢的讲话。他说："教师节是最亲近的节日之一。教师亲如父母，为我们指明方向，为我们打开知识的大门。借此机会，我向全市教师和教育工作者致以节日的祝贺。感谢您们坚守岗位，为我国培养了一批又一批优秀人才。祝大家身体健康，事业有成，幸福安康。教师节快乐！"

市政府还向"最佳学校"、"最佳幼儿园"、"最佳大专"、"最佳教师团队"、"最佳辅助教育机构"、"最佳专业教育机构"以及"最佳教育网站"等奖项获得者颁发荣誉奖状和精美礼品。

阿斯塔纳市第四中学哈萨克语和哈萨克文学教师萨伊拉吾古丽•哈尔舍加荣获"年度最佳教师"称号，并获得市政府奖励的一辆斯柯达轿车。 颁奖仪式之后举行了别开生面的文艺演出，我国著名舞台明星和演出团体向观众献上精彩表演。

市政府相关官员、部分议会议员、市各中小学和教学机构负责人、教职员工出席表彰大会。

每年10月的第一个星期六是哈萨克斯坦教师节。在这一天来临之际，全国各地将对优秀教育工作者和教育机构进行表彰奖励。