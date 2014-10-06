纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦领先企业应与世界级企业展开竞争

哈通社阿斯塔纳10月6日电，纳扎尔巴耶夫总统今日在"萨姆鲁克-卡泽纳"基金转型论坛上表示，哈萨克斯坦领先企业应与世界级企业展开竞争。

纳扎尔巴耶夫总统在论坛上表示已了解"萨姆鲁克-卡泽纳"国家福利基金股份公司转型方案，并高度评价部分公司所取得的成绩。"当今，哈萨克斯坦国家石油天然气公司、阿斯塔纳航空公司等公司处于行业领先地位。哈萨克斯坦国家铁路公司也已快接近较高的指标。这些公司均在独联体国家内处于领先地位。但，目前的重要任务是它们应与世界领先公司展开竞争。这些公司在哈萨克斯坦不存在竞争对手。"他说。

纳扎尔巴耶夫还指出，阿斯塔纳航空公司取得的成绩令人欣慰，该公司从无到有，从小到大，现已成为后苏联空间内的领先企业。"该公司已达到世界领先水平，凭借安全可靠、服务完善以及管理透明，公司在亚洲同行中取得了优异成绩。与阿斯塔纳航空公司一样，外国高管掌舵的另一个优秀例子就是纳扎尔巴耶夫大学。该大学拥有高效的管理模式。这充分说明了通过引进拥有丰富经验和博才多学的外国高等人才是可以提高工作业绩的。所以我们的任务就是，提升所有公司实力，之后与同等外国公司开展竞争。"纳扎尔巴耶夫说。（编译：吴然 校对：林海）