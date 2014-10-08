纳扎尔巴耶夫抵达布鲁塞尔 开始对比利时进行工作访问

哈通社布鲁塞尔10月8日电，纳扎尔巴耶夫总统今日乘专机抵达比利时首都布鲁塞尔，开始对比利时王国进行工作访问。期间，纳扎尔巴耶夫总统将同比利时和欧盟委员会领导人举行会晤。

哈萨克斯坦与比利时建交以来，纳扎尔巴耶夫总统共4次访问比利时（1993年，2000年，2006年，2010年）。2006年，比利时国王阿尔贝二世曾向纳扎尔巴耶夫总统授予利奥波德大绶带勋章。利奥波德大绶带勋章是比利时最高等级荣誉勋章，由国王亲自颁发，授予有突出贡献的政要或王室成员。 时任比利时总理的让-吕克•德阿纳1998年曾访问过我国，当时还是王子的菲利普国王也曾两度（2002年，2010年）到访过哈萨克斯坦。

2013年，哈萨克斯坦与比利时双边贸易同比增长9.6%，达到3.65亿美元。比利时是哈萨克斯坦的第八大投资来源国，2013年，比利时对哈投资9.293亿美元；而在1993-2013年间，比利时对哈累计投资28亿美元。

欧盟是哈萨克斯坦最重要的政治、经济、贸易和投资领域合作伙伴之一。

哈欧贸易额占哈萨克斯坦外贸总额的五成以上。欧盟28国对哈投资占外国对哈总投资的49%。哈萨克斯坦独立至2014年第一季度，欧盟国家对哈萨克斯坦的直接投资累计达927亿美元。

欧盟也是哈萨克斯坦重要的能源领域合作伙伴。数据显示，OPEC以外的国家中，俄罗斯、挪威以及哈萨克斯坦是欧盟最大的能源供应国。（编译：吴然）