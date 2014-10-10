纳扎尔巴耶夫：哈萨克斯坦已完成批准《欧亚经济联盟条约》的工作

哈通社明斯克10 月10日 电，欧亚经济委员会最高理事会首脑级会议今日在白俄罗斯首都明斯克召开。纳扎尔巴耶夫总统在会议上宣布，哈萨克斯坦已完成批准欧亚经济联盟条约工作。

纳扎尔巴耶夫说："欧亚经济联盟将于2015年1月正式启动，当前准备工作正按照计划稳步推进，哈萨克斯坦目前已完成批准欧亚经济联盟条约工作。"

纳扎尔巴耶夫指出，欧亚经济联盟各机构的筹备工作正在有条不紊地进行当中。 纳扎尔巴耶夫说："在今天的会议中，我们将审议涉及欧亚经济联盟法院工作和欧亚经济联盟财政事项。我们已制定欧亚经济联盟同其他国家、国际组织互动方案。所有工作旨在保障欧亚经济联盟按时启动，我们支持议程中的工作目标。" 俄罗斯总统普京本月3日率先批准了《欧亚经济联盟条约》。白俄罗斯总统卢卡申科9日签署了关于批准《欧亚经济联盟条约》的法律。哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）和参议院（议会上院）也分别于10月1日和10月9日先后通过了《欧亚经济联盟条约》。 《欧亚经济联盟条约》于今年5月29日由哈萨克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯三国总统签署。根据条约，欧亚经济联盟将于明年1月1日正式启动，到2025年哈俄白三国将实现商品、服务、资金和劳动力的自由流动，终极目标是建立类似于欧盟的经济联盟，形成一个拥有1.7亿人口的统一市场。欧亚经济联盟总部、法院以及金融监管机构将分别设在莫斯科、明斯克和阿拉木图。 亚美尼亚总统萨尔基相在今天的会议上与哈俄白三国总统一同签署了关于亚美尼亚加入《欧亚经济联盟条约》的文件。