美军绝密太空船绕地球运行两年后将返回地面

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据人民网报道，代号X-37B的美军绝密太空船目前已经围绕地球运行了将近两年时间，并将在本周重返地面。这个长得有点像小航天飞机的家伙在太空中到底做了些什么，美军守口如瓶，不愿透露具体信息。

很多人推测，X-37B是美军用来侦察其他国家的最新间谍武器。根据最初计划，身长8.8米的X-37B只会在太空停留9个月，目前其实际运行时间已经达到这个数字两倍多。这是美军发射的第三架X-37B太空船。 X-37B由运载火箭发射升空，在轨道运营期间，它靠太阳能电池板提供动力，在结束任务后可以自动滑翔着陆。2011年，业余太空爱好者观测发现，首架X-37B曾飞过朝鲜、伊拉克、伊朗、巴基斯坦和阿富汗上空。 由于X-37B舱内空间太小，无法搭载宇航员升空。但其货运舱有皮卡大小可携带一颗小型卫星。前两次发射升空的X-37B飞行器在太空运行了225天和469天后平安返回地面。 这种秘密飞行器由波音公司生产，其运行轨道距离地面170到800多公里（国际空间站距离地面不到400公里）。X-37B太空船从佛罗里达宇航中心发射升空，然后在加州范登堡空军基地着陆。