澳大利亚放宽投资签证要求 中国富豪或受益最大

哈通社阿斯塔纳10月14日电，据路透社悉尼14日报道，澳大利亚周二采取措施改进签证计划，旨在吸引中国富豪的投资。改进措施包括加快签证审批和增加投资渠道。此前签证申请中的披露要求过于严格曾引发怨言。

2012年出台的重大投资者签证（Significant Investor Visa）计划面向投资金额达到500万澳元（460万美元）的外国人，澳大利亚政府期待通过该项目每年筹集60亿澳元。该计划出台以来，超过90%的申请者来自中国。 澳大利亚周二还宣布了一个新的签证计划--高端投资者签证（Premium Investor Visa），为投资金额达到1,500万澳元的外国人提供一年的居留签证。 移民专家称，尽管此举有助于吸引投资，但不太可能引来大量投资者。 当下中国掀起了打击腐败的运动，其中包括打击向海外转移非法所得的官员。澳大利亚总理阿博特周二发布声明称，澳大利亚将确保移民计划的正当使用。 澳大利亚移民局的数据显示，截止9月底，1,746名申请者中只有436人获得了签证。 "我们与世界其他国家竞争移民资本，政府打算优化和加速重大投资签证程序是正面的迹象。"投资公司合伙人Berrick Wilson指出。 重大投资者签证的变化将于2014/15年度生效，高端投资者签证将从明年7月1日开始。