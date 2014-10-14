中国前任总理朱镕基儿子朱云来辞去中金公司总裁职务

哈通社阿斯塔纳10月14日电,多家中国媒体报道，前中国总理朱镕基的儿子朱云来将辞去中国国际金融公司总裁兼首席执行官的职务。

《财新网》报道说，中国国际金融公司在10月3日召开的董事会会议上批准了朱云来的辞呈。

报道还发表了一封据称朱云来致中金公司员工的告别信。朱云来在信中表示，"从长远考虑，为了积极助推团队成长，系统建立长效体制，形成健康良性的管理交接和延续机制，以及公司的长期可持续发展，我已向董事会申请辞去CEO职务，将接力棒交给继任管理团队。" 任职中金16年 今年57岁的朱云来已经在中金公司任职16年。他最初在1998年加入中金公司香港办事处工作，后来不断晋升，并从2004年开始出任中金公司总裁兼首席执行官。 至于中金公司则是中国第一家中外合资的投资银行，1995年由中国建设银行与美国摩根士丹利银行及其他股东共同发起设立的，主要业务是为中国大型国企提供海内外融资上市服务，其中包括当年中石化、中石油、中国联通、中国人寿及工商银行等中国国企在海外的上市。 不过，2010年，摩根士丹利银行出售了其拥有的中金公司34.3%股份。 曾在美国留学 朱云来是今年86岁的前中国总理朱镕基的长子。他1981年毕业于南京气象学院气物理学专业后进入中国气象局工作，后赴美国深造。1994年毕业于美国威斯康辛大学，修读大气科学。 后来，朱云来在美国威斯康辛大学获得博士学位后又转向商业发展，首先在著名的安达信会计师事务所的芝加哥分行担任会计师。随后在1996年又转到纽约的瑞士信贷第一波士顿公司担任投资顾问及高级副总裁，开始了投资银行家的生涯。 1998年，由于中共中央下令禁止高层领导子女任职外资公司。朱云来于是回到香港，并加入了当时由现任中纪委书记王岐山任董事长的中金公司香港办事处工作。 2005年7月，美国《财富》杂志评选出"亚洲最具影响力25位商界领袖"，朱云来榜上有名，排名第15位。 除了在中金公司任职外，朱云来还是中国安邦保险集团的董事之一。安邦保险日前先后收购了美国纽约的华尔道夫酒店以及比利时的FIDEA保险公司。