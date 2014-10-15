哥伦比亚驻哈大使：哥哈实施互免签证将推动两国政治、经济及商贸关系不断向前发展

哈通社阿斯塔纳10月15日电，哥伦比亚驻哈萨克斯坦大使海梅•杜阿尔特吉隆日前在接受哈通社记者采访时高度评价了两国合作关系。

记者：大使先生，很高兴有机会在阿斯塔纳见到您，请谈一谈对阿斯塔纳的印象。

哥伦比亚驻哈大使海梅•杜阿尔特吉隆（以下简称大使）：首先感谢哈通社的采访。阿斯塔纳是全球最现代化、最美丽的城市之一，城市规划也是世界一流的，这里的人们热情好客，任何城市都以自己独特的风格吸引眼球。我认为，阿斯塔纳适合于成为世界旅游城市。

记者：能否谈谈在任驻哈大使之前的工作经历？

大使：我是职业外交官。1973年22岁时参加工作，第一个工作岗位就是哥伦比亚外交部。由于工作成绩不错，被提拔为外交部副部长，曾两度出任驻埃及大使，还任印度、肯尼亚、加拿大大使，哥伦比亚驻联合国代表一职。最近出任驻俄罗斯大使兼任驻哈萨克斯坦大使。目前我的主要任务就是推动哥哈两国人民关系进一步发展。在这里有必要指出的是，哈萨克斯坦外交部对我的工作给予了大力支持，在两国外交部门的默契配合下，近几年两国在各领域的关系得到进一步加强。

记者：哥伦比亚政府已对哈萨克斯坦公民实行为期一年的过境免签政策，这将会对哥伦比亚带来一些什么？

大使：是的，我国政府对持普通护照的哈萨克斯坦公民个人因私前往实施60至90天的免签落地签证政策。哥哈实施互免签证有助于两国政治、经济及商贸关系不断向前发展。多米尼加和古巴是去拉丁美洲的游客必去之国，而哥伦比亚恰好是两国的近邻，德国法兰克福有直飞哥伦比亚的航班，我们可向哈萨克斯坦游客提供各种优质的服务包括亚马逊生态旅游。我国医学较发达，有许多世界知名的医疗机构。哥伦比亚盛产咖啡，有咖啡之乡的美誉。

记者：您对两国间人文合作发展前景有何评价？

大使：这是我第一次来到哈萨克斯坦，我的许多同事向我介绍了纳扎尔巴耶夫大学，我认为两国应加强高等院校间的合作。

记者：两国合作的重点是什么？

大使：遗憾的是哥伦比亚同哈萨克斯坦之间的商贸联系并不是很紧密，还没有达到一定的高度。但两国合作的前景非常广阔，哈萨克斯坦完全可以通过哥伦比亚向拉丁美洲出口汽车，而哥伦比亚可向贵国出口盆栽，众所周知，作为以种花养花闻名的国度，哥伦比亚在种花方面有着源远流长的传统，是全球第二大花卉王国。哥伦比亚还是世界重要的宝石出口国，其中包括美誉全球的绿宝石。

近几年哥伦比亚政府高度重视基础设施领域的建设，已投入大量资金，这也意味着在哥伦比亚基础设施建设领域里，蕴藏着巨大商机，我们欢迎世界各地的投资商参与这一领域的建设，当然包括哈萨克斯坦投资商。

记者：谢谢您接受采访！（编译：林海）