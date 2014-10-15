哥伦比亚驻哈大使：哥哈实施互免签证将推动两国政治、经济及商贸关系不断向前发展
记者：大使先生，很高兴有机会在阿斯塔纳见到您，请谈一谈对阿斯塔纳的印象。
哥伦比亚驻哈大使海梅•杜阿尔特吉隆（以下简称大使）：首先感谢哈通社的采访。阿斯塔纳是全球最现代化、最美丽的城市之一，城市规划也是世界一流的，这里的人们热情好客，任何城市都以自己独特的风格吸引眼球。我认为，阿斯塔纳适合于成为世界旅游城市。
记者：能否谈谈在任驻哈大使之前的工作经历？
大使：我是职业外交官。1973年22岁时参加工作，第一个工作岗位就是哥伦比亚外交部。由于工作成绩不错，被提拔为外交部副部长，曾两度出任驻埃及大使，还任印度、肯尼亚、加拿大大使，哥伦比亚驻联合国代表一职。最近出任驻俄罗斯大使兼任驻哈萨克斯坦大使。目前我的主要任务就是推动哥哈两国人民关系进一步发展。在这里有必要指出的是，哈萨克斯坦外交部对我的工作给予了大力支持，在两国外交部门的默契配合下，近几年两国在各领域的关系得到进一步加强。
记者：哥伦比亚政府已对哈萨克斯坦公民实行为期一年的过境免签政策，这将会对哥伦比亚带来一些什么？
大使：是的，我国政府对持普通护照的哈萨克斯坦公民个人因私前往实施60至90天的免签落地签证政策。哥哈实施互免签证有助于两国政治、经济及商贸关系不断向前发展。多米尼加和古巴是去拉丁美洲的游客必去之国，而哥伦比亚恰好是两国的近邻，德国法兰克福有直飞哥伦比亚的航班，我们可向哈萨克斯坦游客提供各种优质的服务包括亚马逊生态旅游。我国医学较发达，有许多世界知名的医疗机构。哥伦比亚盛产咖啡，有咖啡之乡的美誉。
记者：您对两国间人文合作发展前景有何评价？
大使：这是我第一次来到哈萨克斯坦，我的许多同事向我介绍了纳扎尔巴耶夫大学，我认为两国应加强高等院校间的合作。
记者：两国合作的重点是什么？
大使：遗憾的是哥伦比亚同哈萨克斯坦之间的商贸联系并不是很紧密，还没有达到一定的高度。但两国合作的前景非常广阔，哈萨克斯坦完全可以通过哥伦比亚向拉丁美洲出口汽车，而哥伦比亚可向贵国出口盆栽，众所周知，作为以种花养花闻名的国度，哥伦比亚在种花方面有着源远流长的传统，是全球第二大花卉王国。哥伦比亚还是世界重要的宝石出口国，其中包括美誉全球的绿宝石。
近几年哥伦比亚政府高度重视基础设施领域的建设，已投入大量资金，这也意味着在哥伦比亚基础设施建设领域里，蕴藏着巨大商机，我们欢迎世界各地的投资商参与这一领域的建设，当然包括哈萨克斯坦投资商。
记者：谢谢您接受采访！（编译：林海）