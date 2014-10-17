普京与默克尔举行会晤 对乌冲突诱因存严重分歧

哈通社阿斯塔纳10月17日电，据中新网援引俄媒报道，俄罗斯总统普京和德国总理默克尔当地时间16日晚在米兰举行了双边会晤，此次会晤时长长达两个半小时，双方强调了落实乌克兰停火协议的重要性，但同时就乌克兰危机深层诱因仍存在分歧。

报道称，16日普京在访问塞尔维亚后抵达意大利米兰参加第十届亚欧峰会，并在此期间与德总理举行了会晤。据悉，两人的会晤在当地时间21点开始，原本会议预定更早开始，但因为普京的日程安排而推后至晚上。 俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫表示，普京与默克尔会晤期间讨论了明斯克协议落实情况、乌克兰冲突解决进展，但是双方对于乌克兰内部冲突的起因形成还存在重大分歧。 "德俄两国领导人进行了长达两个半小时的交谈，普京和默克尔谈论了针对明斯克停火协议落实的细节，强调了乌东部交战双方停火是目前首要任务。但和以前一样，两国领导人对于冲突的根本诱因仍旧存在严重分歧。" 此外，佩斯科夫表示，两国领导人也讨论了有关天然气供气和对乌克兰停火实施监督制度议题。 16日普京抵达米兰参加欧亚峰会。早前有报道称他将会晤乌总统波罗申科和一些西方领导人，讨论乌克兰危机议题。 普京在出访前接受媒体采访时表态，要解决乌克兰危机就必须尽快令各个地区代表、各种政治力量参与乌克兰内部对话。同时，俄罗斯一直希望同乌克兰进行互利合作。 德国总理默克尔在出发前往米兰前夕在德国联邦议院发言称，尽管欧盟正在对俄施加制裁措施，但是并没有完全排除与莫斯科的对话。同时，默克尔还在发言中指出，目前乌克兰的局势仍然"非常困难"。 而在此之前俄、德两国领导人也举行了多次电话交谈，双方均表示要努力推动乌克兰危机的和平解决。