哈通社阿斯塔纳10月16日电，英国拳手马修•麦克林前日在接受ESPN采访时表示希望能再次与根纳季在拳台相遇。

"如果我能成为世界冠军，我想与根纳季再进行一场对决，我没有充足的信心可以击倒根纳季，因为我认为他是目前世界拳坛中量级中最优秀的选手，现在我相信自己可以与他抗衡。在上次的对战中，我对他的进攻毫无招架之力。为了与他对战，我宁愿押上一切，哈萨克斯坦拳手根纳季已成功取代‘波拉特'，成为哈萨克斯坦知名度最高的人物，如果他保持好的竞技状态，将梅威瑟从拳王宝座上拉下来只是早晚的事情，"麦克林说。 麦克林2013年6月30日曾与根纳季进行了一场比赛，根纳季仅用时三分钟就将麦克林击倒，以KO方式获得了胜利。 根纳季与卢比奥之间的"击倒王"巅峰对决将于阿斯塔纳时间19日在美国加利福尼亚卡森市StubHub中心进行。NBO与Kazsport电视台届时将进行现场直播。 "波拉特"是2006年上映的电影《波拉特：为建设伟大祖国哈萨克斯坦而学习美国文化》的主角，影片中他是一名哈萨克斯坦记者，与另一个哈萨克斯坦制片人"阿扎马特"一同前往美国考察。影片中有众多诋毁哈萨克斯坦的剧情。该影片和主演"波拉特"的英国犹太演员沙查•巴隆•科恩受到了哈萨克斯坦国民的强烈谴责。影片中的"哈萨克斯坦"其实是在罗马尼亚的一个小村庄拍摄的，片中并没有使用哈萨克语，片中哈萨克语对白其实是罗马尼亚语。 （编译：阜博 校对：林海）