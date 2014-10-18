哈萨克斯坦充分保证了各民族保留和发展本民族语言、文化、风俗习惯的权利

哈通社乌拉尔10月18日电，西哈州朝鲜族文化中心主席马克西姆•潘在接受哈通社记者采访时说：哈萨克斯坦各民族在保留和发展本民族语言、文化、民族风俗习惯方面具有充分的权利。

他说，在哈萨克斯坦民族政策的指引下，各民族互相尊重和睦相处。善良、热情和好客的哈萨克人以博大的胸怀接纳包容了各个民族。我们不会忘记在上世纪30年代，当我们朝鲜族移民来到哈萨克斯坦时哈萨克人民对我们无私的关怀和帮助。

哈萨克斯坦的民族政策富有成效，为各民族的和睦相处和共同发展提供了有力的保障，各民族在共同的目标、共同的利益之下团结协作，共谋发展，共创未来。在此大好局面下，掌握好国语对我们今后的发展必将发挥更大的作用。

马克西姆•潘说，目前国家为国语学习提供了诸多的便利条件，以哈萨克斯坦和睦大会为依托的"新创意"教育基金将通过多媒体技术教授国语，此项技术今天将在我们乌拉尔市和各县率先开通，这必将成为国内各民族学习和掌握国语的有力载体。就我本人而言，现在我已掌握了40%的哈萨克语，并仍在尽量抽空学习和使用哈萨克语，也号召同事们一起学习。我在作书面报告时，一定用哈萨克语开头，并尽可能在报告里使用哈萨克文好词好句。（编译：流沙）