哈通社阿斯塔纳10月18日电，据BBC报道，巴黎一个著名的广场上竖立了一座绿色的巨型充气雕塑，但其外观酷似"性玩具"引起人们侧目。

69岁的美国艺术家保罗•麦卡锡（Paul McCarthy）对法国《世界报》（Le Monde）表示，他创作这个装置艺术作品的灵感就是来自于"性玩具和圣诞树"。 这座24米高的巨型充气雕塑不但因为酷似"性玩具"而引人注意和网友讨论，创作的艺术家还遭到不明男子扇耳光袭击。 《世界报》说，麦卡锡到巴黎的旺多姆广场（Place Vendome）现场观看这个名为"树"的装置艺术的时候，一名男子朝着他的脸颊扇耳光。 报道说，这名陌生男子朝着麦卡锡的脸扇了三个耳光，大声叫嚷他不是法国人，他的作品"和广场没有关系"。 麦卡锡没有受伤，但受到惊吓，他还问"这样的事情在法国经常发生吗？" 网友谴责 网友们对麦卡锡被扇耳光表示谴责。 "不管你喜不喜欢旺多姆广场上的装置艺术，但因此攻击艺术家保罗•麦卡锡，你还真是个傻子。" 巴黎人和观光客从充气树雕塑旁走过对麦卡锡的充气树装置艺术，则有网友评论说，"他的作品让旺多姆广场蒙羞了"，还有网友说"整个巴黎都被羞辱了"。 但也有网友支持艺术家的创意，对这个装置艺术作品表示欣赏。 位于巴黎第一区的旺多姆广场，以广场中央拿破仑下令建造的石柱闻名，不过这个石柱目前关闭维修直到明年。