全球石油博弈的“底线”在哪？

哈通社阿斯塔纳10月19日电，据中国日报网17日报道，油价本周大跌的背后，一场全球范围内的"石油博弈"正在逐渐"浮出水面"。

数据显示，纽约商品交易所美国原油价格本周二当天下跌4.5%，至每桶81.84美元，创下继2012年6月份以来最低的收盘水平。与此同时，北海布伦特油价本周再次跌破90美元，13日当天更是跌至88美元，创下2010年以来的最低点。

全球油价为何持续下跌？对此，美国《华尔街日报》10月15日的报道认为，推动油价持续下跌的重要原因，是全球范围内的石油需求放缓。据报道，本周二，国际能源署（IEA）已经将其对全年石油需求增速的预期下调至了5年以来的最低水平。

而与此同时，尽管油价大跌，美国这一"冉冉升起"的全球石油大国却似乎无意控制页岩油产量。而在地球的另一边，老牌石油出口"劲旅"--石油输出国组织（OPEC）似乎也无意减产，包括沙特在内的多个中东石油出口大国甚至表态称，就算价格因此拉低，自己也愿意承受。

那么，为何明明石油需求已经放缓，美国与欧佩克却依然不愿减产呢？在这场大国博弈的背后，双方的"底线"又究竟是什么？

根据高盛的研究，对于美国而言，页岩油生产的成本线大约是"85美元"。高盛认为，这个价格也同时是中东国家与美国这场"石油拉锯战"的"生死线"。

高盛认为，美国前三大页岩油田的储量约为目前沙特的国家原油储备的三分之一。只要价格在实际成本曲线之上，页岩油就可盈利，这就意味着只要布伦特原油价格高于85美元/桶，页岩油产量每天可以达到1100万桶，这对于OPEC国家来讲是一个警戒"红线"。

然而，如果油价跌到85美元/桶以下，情况就完全变了，页岩油公司就应该开始警惕关注了。目前彭博页岩油指数已经跌入熊市：

在油价下跌的过程中，沙特阿拉伯表现出了明显的任由其下跌的意愿，这样将考验资本市场对美国石油生产商的支持。自从2009年美国页岩油革命开始以来，此轮油价下跌是对美国该行业最严峻的一次考验。

此外，据英国《金融时报》援引前白宫官员Bob McNally的表态称，粗略估算，即使油价跌到80美元/桶，也仅仅会导致沙特损失皮毛，约100-200亿美元。但分析师也表示，即使美国WTI原油价格低于85美元/桶，美国页岩油公司也还是能够盈利的。

Wood Mackenzie公司预计，大部分美国页岩油生产商的收支平衡点是油价在75美元/桶。如果油价继续下降，页岩油产业的压力就会增加。中小型页岩油公司这些年来一直处于现金流赤字的状态。页岩油井产量的下滑意味着这些公司要不停地开采才能够维持产出，更不用说实现增长了。

如果开采的资金出现问题，那么页岩油产量将急速下降，或将意味着页岩油泡沫的破灭。Wood Mackenzie公司的分析师Phani Gadde表示，如果油价在每桶100美元，那么所有页岩油生产商都能够在2-3年内达到收支平衡；如果油价降到90美元/桶以下，那么有30%-60% 的生产商都还将处于入不敷出的状态。

据评级公司惠誉的数据，能源公司发行的评级低于B-的高收益率债券（垃圾债）规模已经达到750亿美元，2009年这个数字仅有160亿美元。