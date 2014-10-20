国际油价持续下跌 普京称不排除是对俄阴谋

哈通社阿斯塔纳10月20日电，据人民网20日综合外媒报道，俄总统普京日前表示，不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。

俄塔社报道称，对于国际油价持续下跌的问题，普京日前在亚欧峰会后表示，不排除一场针对俄罗斯、针对俄财政和经济状况的阴谋正在上演。普京说，如果原油价格在每桶80美元左右持续太长时间，全球经济也将因此崩盘。而做低油价的手法会给美国的相关行业带来非常巨大的损失。 《纽约时报》则表示，尽管俄罗斯有数百亿美元的外汇储备，但已经给俄罗斯带来了伤痛，普京方面也逐渐重视起来。 不仅是俄罗斯，美国另外两大传统"敌人"--伊朗和委内瑞拉近来的日子也不好过。 法国《看板》杂志引述国际战略学者的话称，美国和沙特达成秘密协议，希望借助"石油武器"打压伊朗和俄罗斯，从而迫使伊朗放弃核计划，令两国无法支持叙利亚巴沙尔政权。沙特石油和战略政策展望中心总裁拉希德承认，过去3个月油价大幅下跌"与沙特的取舍不无关系"。报道认为，伊朗在遭受多年经济制裁后，需要石油出口收入维持预算平衡。与俄罗斯每桶原油100美元的盈亏平衡点相比，伊朗一直认为国际油价不应低于135美元，这也是国际货币基金组织等机构推测的两国油价盈亏线。 95%的出口收入都来自石油的委内瑞拉上周紧急呼吁石油输出国组织(以下简称欧佩克)召开紧急会议，以回应油价猛烈下跌的问题。但其他成员国拒绝了这个请求，理由是下月欧佩克将召开常规会议。委内瑞拉石油部长拉米雷斯声称这一切都是"阴谋"。