央行行长：哈萨克斯坦黄金外汇储备超千亿美元

哈通社阿斯塔纳10月21日电，哈萨克斯坦央行行长海拉特•克里姆别托夫今日在国家新闻发布中心召开的新闻发布会上称，哈萨克斯坦黄金外汇储备已突破1千亿美元的大关。

克里姆别托夫表示，我国黄金外汇储备自年初至今增长9%，达1040亿美元。其中，国家基金黄金外汇储备达到762亿美元；而央行黄金外汇储备自年初增长13%，达到280亿美元，较今年8月份（277亿）环比增长0.8%。

央行预计哈萨克斯坦2014年GDP增长率将不超过5%。"今日在政府会议上就调整2014年预算进行了探讨。总体上，我们预计我国GDP增长率将不超过5%，"他说，根据前9个月数据，GDP增长率将在4%-5%之间。

克里姆别托夫称，今年9月份，哈萨克斯坦货币供应量达13.466万亿坚戈，较年初增长16%。其中，银行业存款总量自年初以来增长19.9%，达12.97万亿坚戈。与此同时，哈萨克斯坦银行业总资产增长13.5%，达到17.542万亿坚戈；银行贷款组合增长8.3%，达14.452万亿坚戈。

克里姆别托夫指出，坚戈不会出现贬值。"目前媒体对坚戈是否继续贬值的报道甚多。对此我认为，当下没有什么可使我们慌张的。今年2月份进行的货币调整政策具有强大的支撑力，"他说，170-188的美元兑坚戈的汇率波动幅度，是充分考虑了包括俄罗斯卢布疲软和石油价格下跌在内的所有因素。（央行今年9月11日决定扩大坚戈兑美元的汇率波动幅度，1美元换坚戈数可在170-188之间浮动。）

克里姆别托夫还表示，哈萨克斯坦的通货膨胀在央行的预测范围之内。"今年9月份的通货膨胀率为0.5%，而1至9月份的通货膨胀率为5.9%。也就是说，9月份通货膨胀率同比增长7.4%。这数值在央行6-8%的预测范围之内，"他说。（编译：吴然）