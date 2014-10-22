伊朗愿在伊核六国谈判中让步 西方国家未积极回应

哈通社阿斯塔纳10月22日电，据新华网22日消息，伊朗外交官21日透露，在与伊朗核问题六国的谈判中，伊方愿意做出让步，不再要求全部解除制裁，只希望解除其中杀伤性最大的一部分。但是，伊朗这一让步并未得到西方国家积极回应。

【提倡议】 没有公开姓名的伊朗外交官告诉路透社记者，伊朗愿意做出新的妥协，不再要求美欧一次性取消所有制裁措施，同意可以先行撤销最严厉的制裁措施。 按伊朗官员的说法，伊朗领导人提议，美国和欧盟应解除针对伊朗能源和金融领域的制裁。 伊朗多次强调发展核技术旨在和平利用核能，美国和以色列则声称伊朗核计划旨在发展核武器。联合国安全理事会先后对伊朗实施四轮制裁，美国、欧盟等也追加单方面制裁，涉及经济、金融等领域。 去年，白宫实施针对伊朗的最新制裁措施，包括对买卖大笔伊朗货币里亚尔以及在伊朗境外账户持有大量里亚尔的外国金融机构施加制裁。 路透社21日援引一名伊朗政府高官的话报道，对于参加伊核谈判的其他各方而言，是否解除制裁"或许只是政治话题"，但对伊朗而言，意义则不一样。 路透社报道，多轮制裁已经重创伊朗经济，如今伊朗的石油出口收入锐减，通货膨胀加速，失业问题严重。这名伊朗官员说："伊朗希望回到制裁前的情形。如果可能的话，我们将努力在11月24日限期来临之前达成妥协。" 【没新意】 伊朗与伊核问题六国去年恢复对话并于11月达成一份为期6个月的过渡性协议，伊方就核计划作出一些妥协，换取西方国家缓和制裁。不过，今年的多轮谈判没能就伊朗核项目规模和能力等核心议题弥合分歧。伊朗与伊朗核问题六国7月决定，将谈判结束的最终期限延长至11月24日，争取在此之前达成一项全面解决方案。 对于伊朗方面的最新提议，西方外交官说，伊朗的妥协毫无新意。况且，伊方也明白，制裁不可能一次性全部取消。 一名欧洲外交官说："他们不愿将铀浓缩活动水平降低至我们认为可以接受的地步。我们别无选择，只好在11月后再将谈判延期......要么是这样，要么就让谈判彻底崩盘。" 【履协议】 路透社报道，随着11月24日限期临近，伊核问题谈判过程中也并非没有积极消息传出。国际原子能机构近期发布的一份报告显示，伊朗正在继续努力，以满足与伊核问题六国去年达成的阶段性协议。 阶段性协议规定，伊朗须在1月20日至7月20日内停止部分敏感核活动，西方则相应放松对伊制裁。当阶段性协议今年7月续约后，伊朗方面还同意及时把所有丰度20％浓缩铀氧化物转变成燃料，并稀释所有丰度2％的浓缩铀。 国际原子能机构的报告说，伊朗迄今稀释了4100公斤的浓缩铀，其稀释前的浓度为至多2％，稀释后的浓度达到天然铀的水平。 作为交换，伊朗将得到28亿美元的石油收入，这笔钱原先被海外银行冻结。此前，伊朗已经领回42亿美元的解冻款。