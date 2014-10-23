加拿大议会大楼遭一枪手袭击 总理哈珀安全转移

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据路透社22日报道， 加拿大首都渥太华周三发生枪击事件，一名士兵被击中身亡，议会大楼遭到袭击。总理哈珀当时在议会的一个房间发表讲话，该房间外发生枪击。

闯进议会大楼的一枪手被击毙，哈珀安全转移。 加拿大警方称，"目前"无法确认闯进议会大楼的枪手是否与之前枪杀士兵的是同一人。被枪杀士兵当时在国家战争纪念碑执勤。 目击者称，在枪手闯进议会大楼后，至少传出了30多声枪声，警察对他进行搜捕。 一名政府部长称，哈珀当时正在与保守党成员会面，枪击发生地点距与他们开会的房间非常近。 "总理哈珀当时正在对党内官员发表讲话，外面传来砰砰的枪声。我们都散开了。枪声显然就在开会房间的门口，"国库委员会(Treasury Board)主席Tony Clement称。 这起事件打破了渥太华以往的平静，且并没有结束。 议会和市中心建筑仍然紧闭。 一名发言人称，哈珀强调政府和议会应继续工作。"总理称证据仍在搜集中，但对这次可鄙的袭击表示谴责，"发言人称。 警方表示，正在采取行动保护议会安全，并且仍在积极进行调查。