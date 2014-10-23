澳大利亚因安全威胁严峻 拒签撤销护照数量翻倍

哈通社阿斯塔纳10月23日电，据中新网援引澳洲网报道，澳大利亚安全情报局21日宣布，为保障国家及国内民众安全，联邦政府在上一财年拒签或撤销的护照数量高达45份，较去年同期增加一倍。与此同时，情报局提醒称，澳大利亚联邦政府机构及国内各大企业面临严峻的海外恶意网络间谍的威胁。

安全情报局在提交给议会的报告中指出，在2013至2014财年，澳大利亚政府以国家安全为由共拒签或撤销了45份护照。而根据此前数据显示，在2012至2013财年中，联邦政府撤销的护照为18份，而在2011至2012财年，该数字仅为7份。 针对于此，安全情报局表示，提高安全评估"几乎完全归因于叙利亚冲突"。 此外，该报告还称，在2013至2014财年中，针对澳大利亚政府机构及国内企业等的恶意网络间谍行动的行动范围、规模以及复杂程度已经上升到新的水平。报告还警告称，目前有诸多海外国家政府正在蓄谋通过欺骗手段干预澳大利亚内政，来维护及获得更多利益。安全情报局表示："这些海外团体的间谍行为难在侦测中察觉，而他们很有可能因此获得国内大量有价值的信息。" 针对于此，安全情报局指出："海外国家对澳大利亚内政的干涉行为十分普遍且持续不断，这给社区组织、企业及学术团体造成严重的不良影响，"报告还称："政府要从全局着眼，遏制这些持续不断、极具破坏性的威胁，推出日臻完善的安全应对策略。"