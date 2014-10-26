世卫组织：埃博拉病例数过万

哈通社阿斯塔纳10月26日电，据新华网报道，世界卫生组织２５日发布最新埃博拉疫情报告称，几内亚、利比里亚、塞拉利昂、美国、西班牙、马里以及已结束疫情的尼日利亚与塞内加尔累计出现埃博拉确诊、疑似和可能感染病例１０１４１例，其中４９２２人死亡。

报告称，在疫情重灾区几内亚、利比里亚和塞拉利昂，其确诊、疑似和可能感染病例已达１０１１４例，死亡４９１２人。目前，塞拉利昂国内全部行政区都已至少报告１例埃博拉病例，利比里亚仅有１个行政区未发现病例。 美国、西班牙、马里与尼日利亚、塞内加尔五国则报告了源自西非重灾区的输入型病例或本土感染病例，其中美国出现４例确诊病例，死亡１人；西班牙与马里各出现１例确诊病例，马里首位确诊感染埃博拉病毒的女婴已于２４日死亡。 此外，尼日利亚累计出现埃博拉病毒确诊、疑似和可能感染病例２０例，死亡８人；塞内加尔出现１例病例。不过，世界卫生组织已分别于本月１７日和２０日宣布塞内加尔与尼日利亚埃博拉疫情结束。 报告还称，截至１０月２３日，埃博拉疫情已共导致４５０名医护人员感染，其中２４４人死亡。