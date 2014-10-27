从高发髻到大波浪：回顾苏联发型的潮流史

"在当今的生活方式下，年轻女子甚至每天都挤不出一个小时来梳妆打扮。发型、化妆、衣服，所有一切都必须非常方便打理。正是由于这个原因，现今的发型都很简单自然，"莫斯科市亚历山大•托德楚克美容院的发型设计师兼理发师克里斯汀•伯戈相说道。

不过，每个季度都会出现新的流行时尚，俄罗斯女性也会尽力追赶潮流。克里斯汀•伯戈相接着说道："在这些时尚中，都有一些值得考量的因素：发型会受到服装潮流、生活方式、甚至是当时社会历史事件的影响。"

苏联对时尚发型态度模糊 在18和19世纪的绘画作品中，时尚女性都拥有着立体感很强的复杂发型。那时流行戴假发、打造高耸蓬松的发型。这种风格其实是国际潮流，直到20世纪十月革命爆发和铁幕降下后，苏联才开始发展自己的发型和美发。

"苏联时代在发型上显然不像18和19世纪那样夸张和讲究，但偶尔也会产生震撼效果，"时装设计和技术学院的艺术史学家伊琳娜•萨维利耶娃讲师说道，"我见证了上世纪50年代的时装演变。我认为，所有那些芭比发型和蓬松造型与其说好看，不如说是荒诞。" 苏联人对时尚的态度很模糊。时尚在当时被认为是"资产阶级的产物"。如果一个女人看上去很时髦，这意味着她不去工作，把所有时间都花在镜子前。短发、用回型发夹等小工具盘起来的发髻等一些千篇一律的发型，才是苏联女性的最爱。 "可是，"萨维利耶娃接着说道，"我们并不能就此认为苏联政府彻底禁止人们注重自己的外在形象。恰恰相反，苏联的第一个美容院在上世纪30年代开业。在那同时，发型也更为彰显女性魅力，人们感受到了生活的趣味。"

偶像效应引领全民发型 "在苏联时期，电影是潮流的主要引领者。那时的影片还很稚嫩，往往与现实毫无共同点。然而，这些影片教会苏联男女如何着装、如何按照最新时尚剪发，" 萨维利耶娃解释道。

上世纪30至40年代的苏联女性把柳博芙•奥尔洛娃视为偶像。奥尔洛娃是著名的舞台剧和电影演员、歌手和两届斯大林奖获提名者。她的形象被印在苏联邮票和明信片上，许多苏联女性都曾模仿她的风格。她是最早把头发漂白和高发髻引入苏联的人。 上世纪50年代，苏联出现了一位新偶像：柳德米拉•古尔琴柯，她凭借电影《狂欢之夜》（1954）成名。这部影片向苏联民众展现了古尔琴柯塑造的新形象，这是能让人联想起美国海报女孩的形象。新现象衍生出新发型，比如使用凝胶使得头发顺滑。

追捕问题发型的时尚警察 正是在那个时期，苏联出现了"摇摆狂潮"。那些年轻人被立刻批判为西方流毒的受害者，对社会有害。 "于是，城镇街道里展开围捕，所有发型有问题的人都会被带到派出所，那些带有可憎意识形态的发型都会在派出所被剃掉，"萨维利耶娃说道。爱摇摆的女孩子会留着夸张的蓬松发型或是层次丰富奇特的短发，因而被苏联讽刺杂志称为"我是妈妈的小傻瓜"。

追捕问题发型的时尚警察 正是在那个时期，苏联出现了"摇摆狂潮"。那些年轻人被立刻批判为西方流毒的受害者，对社会有害。 "于是，城镇街道里展开围捕，所有发型有问题的人都会被带到派出所，那些带有可憎意识形态的发型都会在派出所被剃掉，"萨维利耶娃说道。爱摇摆的女孩子会留着夸张的蓬松发型或是层次丰富奇特的短发，因而被苏联讽刺杂志称为"我是妈妈的小傻瓜"。

嬉皮士和干草垛的凌乱美

在上世纪70年代，苏联出现了最早的嬉皮士。他们不注重外表和理发，宁愿留着一头乱糟糟的长发，倒也显得独具创意。 时尚的更迭周而复始，漂白和浅金色在70年代中期再度走红。这个潮流由导演列昂尼德•盖代拍摄的影片《钻石胳膊》引领，片中女演员斯韦特兰娜•斯韦特利奇娜娅扮演了一个狡猾的性感女孩安娜•谢尔盖耶夫娜。

"这一形象在21世纪初再次流行起来。许多女孩子都曾要我把她们的头发染成浅金色，"克里斯汀•伯戈相说道。 六十年代的苏联时尚：西式发型、夹克、连衣裙 上世纪80年代的发型就像干草垛。高光、蓬松、大波浪--不仅女孩这样处理头发，男人也是如此。这三种特点有时会在同一个发型里出现。为了获得最大的蓬松度，女人们对自己的头发毫不心软，每半年就要在发廊里烫一次头。 所有这些潮流都有可能再次流行起来。"时尚具有周期性， " 萨维利耶娃说道，"它的发展呈螺旋上升。每隔10年左右，过去的东西又会成为时尚。现代时尚和20世纪时尚的唯一区别在于，新潮流的出现周期缩短了。" （文章来源：透视俄罗斯）